Швеція оголосила про зимовий пакет допомоги для України на 120 млн євро

Швеція виділяє Україні 1,4 мільярда крон (приблизно 120 млн євро), які, серед іншого, підуть на підтримку населення країни взимку. Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє SVT.

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Що відомо

Новий пакет підтримки був представлений у понеділок прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном та міністром міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Йоханом Форсселлом.

За словами Крістерссона на пресконференції, це найбільша на сьогодні підтримка в рамках двосторонньої допомоги Швеції Україні.

Більша частина коштів, 900 мільйонів шведських крон, піде до фонду Світового банку для відновлення України. Фонд підтримує інфраструктуру України у сферах енергетики, житлового будівництва, охорони здоров'я та транспорту.

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Гроші, взяті з бюджету допомоги Швеції, серед іншого, підуть на закупівлю обладнання для опалення та збільшення пропускної здатності української електромережі. Йдеться також про інші заходи, які допоможуть українцям пережити зиму, наприклад, будівництво притулків.

За словами Форсселла, саме це було затребувано українською стороною.

Він звинуватив росію у проведенні своєрідного «енергетичного тероризму» проти України.

«росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру, щоб і без того суворе випробування для цивільного населення стало ще важчим. Цим пакетом ми хочемо допомогти Україні як будувати нове, так і відновлювати те, що було зруйновано», — сказав міністр.

Водночас Крістерссон попередив про наслідки, якщо країни ЄС не зможуть домовитися про розширений довгостроковий бюджет на саміті в Брюсселі цього тижня.

«Я все ще сподіваюся, що це вдасться зробити. Але я хочу підкреслити, що мова не йде про звичайні європейські розбіжності, які у нас іноді бувають, тому що тоді ви просто проводите ще одну зустріч пізніше, але це матиме величезні наслідки, якщо ми не домовимося», — сказав він.