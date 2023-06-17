Естонія знайшла рішення для передачі Україні заморожених активів Росії

Уряд Естонії схвалив засади використання заморожених активів Росії для підтримки України. Таким чином, Естонія стала першою європейською країною, яка розробила подібне правове рішення. Про це повідомляє національний мовник ERR із посиланням на главу МЗС Естонії Маргуса Цахкна.

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«Європейський Союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, при якому можемо використовувати заморожені активи Росії як країни-агресора як компенсацію для потреб відновлення України», — заявив Цахкна.

За його словами, МЗС найближчим часом внесе до уряду проєкт відповідної поправки до закону.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Бельгія заморозила російські активи вартістю 180 млрд євро і планує направити отримані від них відсотки на відновлення України.