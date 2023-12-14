Курс валют на 14 грудня: долар та євро в обмінниках дорожчають

У четвер, 14 грудня, на готівковому ринку курс долара у купівлі подешевшав на 2 копійки, а у продажу на 5 копійок. Євро у покупці додало 5 копійок, а у продажу 7 копійок.

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав 7 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу. Курс євро додав 11 копійок у купівлі та 15 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,20−37,70 грн. Євро купують за 40,20 грн, а продають за 40,85 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,62−37,70, євро — 40,61−40,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,02−37,04 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,29−40,30 грн/євро.

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