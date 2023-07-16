Палата представників США схвалила проєкт військового бюджету обсягом $886 мільярдів

Палата представників Конгресу США проголосувала за свій проєкт закону про національну оборону на 2024 фінансовий рік (NDAA) на суму $886 млрд, повідомляє The Hill.

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Підтримка України

Зазначається, що п'ять поправок, які вимагали скоротити чи взагалі припинити допомогу Україні, не набрали голосів. Зокрема, відхилили поправку республіканки Марджорі Тейлор Грін, яка вимагала забрати $300 мільйонів для України з оборонного бюджету. Провалилася і поправка республіканця Метта Гейтса, який вимагав скасувати всю допомогу Україні у сфері безпеки.

$300 мільйонів на підтримку України — рівноцінно сумі, яку вимагала адміністрація Байдена, але водночас на $500 мільйонів менше, ніж було погоджено минулого року. Тоді в рамках оборонного бюджету США Україні виділили $800 мільйонів (Конгрес збільшив суму в $300 млн, яку запропонувала адміністрація).

Цього року демократ Джаред Голден намагався внести поправку про збільшення запропонованої допомоги Україні в оборонному бюджеті США-2024 на $500 мільйонів, щоб фінальна сума відповідала минулорічній. Але ця пропозиція не пройшла комітету Палати представників з питань збройних сил.

Також один із розділів документа закликає продовжити дію закону про ленд-ліз для України ухваленого 2022-го, як мінімум ще на один рік. А в проєкті оборонного бюджету Сенату також прописано, що загальна підтримка України має бути продовжена щонайменше до 2027 року.

Окремі кошти прописані на дослідження потенціалу для створення центру передового досвіду України з лікування черепно-мозкових травм та пошкодження кінцівок та ампутацій, отриманих у результаті російської агресії.

Традиційно, Міноборони США прописує план необхідних витрат та потреб у сфері оборони на кожний наступний рік. Пізніше Палата представників та Сенат створюють власні законопроєкти оборонного бюджету, які після розгляду комітетів виносять на фінальне голосування у залі засідань. Спочатку голосує Палата представників, а згодом Сенат. Згодом остаточна версія узгоджується та передається на підпис президенту.

Розгляд оборонного бюджету у Сенаті вже заплановано на вівторок, 18 липня.

У проєкті Сенату загальна сума оборонного бюджету становить понад $886 мільярдів доларів, а в проєкті Палати представників $874 мільярдів доларів.

Нагадаємо

Минулого року оборонний бюджет США становив $858 млрд.