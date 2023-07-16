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16 липня 2023, 12:12 Читать на русском

Палата представників США схвалила проєкт військового бюджету обсягом $886 мільярдів

Палата представників Конгресу США проголосувала за свій проєкт закону про національну оборону на 2024 фінансовий рік (NDAA) на суму $886 млрд, повідомляє The Hill.

Палата представників Конгресу США проголосувала за свій проєкт закону про національну оборону на 2024 фінансовий рік (NDAA) на суму $886 млрд, повідомляє The Hill.►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПідтримка УкраїниЗазначається, що п'ять поправок, які вимагали скоротити чи взагалі припинити допомогу Україні, не набрали голосів.
Фото: depositphotos

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Підтримка України

Зазначається, що п'ять поправок, які вимагали скоротити чи взагалі припинити допомогу Україні, не набрали голосів. Зокрема, відхилили поправку республіканки Марджорі Тейлор Грін, яка вимагала забрати $300 мільйонів для України з оборонного бюджету. Провалилася і поправка республіканця Метта Гейтса, який вимагав скасувати всю допомогу Україні у сфері безпеки.

$300 мільйонів на підтримку України — рівноцінно сумі, яку вимагала адміністрація Байдена, але водночас на $500 мільйонів менше, ніж було погоджено минулого року. Тоді в рамках оборонного бюджету США Україні виділили $800 мільйонів (Конгрес збільшив суму в $300 млн, яку запропонувала адміністрація).

Цього року демократ Джаред Голден намагався внести поправку про збільшення запропонованої допомоги Україні в оборонному бюджеті США-2024 на $500 мільйонів, щоб фінальна сума відповідала минулорічній. Але ця пропозиція не пройшла комітету Палати представників з питань збройних сил.

Також один із розділів документа закликає продовжити дію закону про ленд-ліз для України ухваленого 2022-го, як мінімум ще на один рік. А в проєкті оборонного бюджету Сенату також прописано, що загальна підтримка України має бути продовжена щонайменше до 2027 року.

Окремі кошти прописані на дослідження потенціалу для створення центру передового досвіду України з лікування черепно-мозкових травм та пошкодження кінцівок та ампутацій, отриманих у результаті російської агресії.

Традиційно, Міноборони США прописує план необхідних витрат та потреб у сфері оборони на кожний наступний рік. Пізніше Палата представників та Сенат створюють власні законопроєкти оборонного бюджету, які після розгляду комітетів виносять на фінальне голосування у залі засідань. Спочатку голосує Палата представників, а згодом Сенат. Згодом остаточна версія узгоджується та передається на підпис президенту.

Розгляд оборонного бюджету у Сенаті вже заплановано на вівторок, 18 липня.

У проєкті Сенату загальна сума оборонного бюджету становить понад $886 мільярдів доларів, а в проєкті Палати представників $874 мільярдів доларів.

Нагадаємо

Минулого року оборонний бюджет США становив $858 млрд.

Джерело: Мінфін
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