У 2024 році на первинному ринку житла очікується стагнація — експерт

У 2024 році первинний ринок житла матиме ознаки стагнації. Такий прогноз надав Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development.

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Що відбуватиметься на ринку нерухомості

За словами Семенцова:

попит на новобудови залишатиметься низьким і обмеженим об'єктами з високим рівнем готовності (попит не перевищить 25−30% від рівня лютого 2022 року);

за умов економічної стабільності вартість м2 зростатиме точково і переважно в об'єктах з високим ступенем готовності;

спостерігатиметься від'ємне співвідношення старту нових об'єктів з кількістю запланованих до здачі в експлуатацію — на рівні 10−15%.

На основі головних економічних, воєнних та політичних прогнозів, фахівець припустив, що у наступному році ані стрімкого розвитку будівництва, ані суттєвого зростання попиту не станеться.

«Протягом 2023 року порівняно з другою половиною 2022 року темпи будівництва зросли лише на 15−20%, що ледь дотягує до ⅓ від кількості об'єктів, зведення яких велося до повномасштабного вторгнення. При цьому понад 80% ЖК, на яких ведуться будівельні роботи, мали б бути здані в експлуатацію ще у 2022 та на початку 2023. Фактично частина девелоперів, хоч і повільно, але намагалася й намагатиметься у наступному році довести до ладу розпочаті об'єкти», — розповів експерт.

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