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14 грудня 2023, 11:10

У 2024 році на первинному ринку житла очікується стагнація — експерт

У 2024 році первинний ринок житла матиме ознаки стагнації. Такий прогноз надав Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development.

У 2024 році первинний ринок житла матиме ознаки стагнації.
Фото: depositphotos

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Що відбуватиметься на ринку нерухомості

За словами Семенцова:

  • попит на новобудови залишатиметься низьким і обмеженим об'єктами з високим рівнем готовності (попит не перевищить 25−30% від рівня лютого 2022 року);

  • за умов економічної стабільності вартість м2 зростатиме точково і переважно в об'єктах з високим ступенем готовності;

  • спостерігатиметься від'ємне співвідношення старту нових об'єктів з кількістю запланованих до здачі в експлуатацію — на рівні 10−15%.

На основі головних економічних, воєнних та політичних прогнозів, фахівець припустив, що у наступному році ані стрімкого розвитку будівництва, ані суттєвого зростання попиту не станеться.

«Протягом 2023 року порівняно з другою половиною 2022 року темпи будівництва зросли лише на 15−20%, що ледь дотягує до ⅓ від кількості об'єктів, зведення яких велося до повномасштабного вторгнення. При цьому понад 80% ЖК, на яких ведуться будівельні роботи, мали б бути здані в експлуатацію ще у 2022 та на початку 2023. Фактично частина девелоперів, хоч і повільно, але намагалася й намагатиметься у наступному році довести до ладу розпочаті об'єкти», — розповів експерт.

Читайте: Продаж житла в новобудовах відновився на чверть до довоєнного часу — дослідження «ЛУН»

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Семенцов зазначив, що понад 70% ЖК, які зводяться, переважно сконцентровані в західних областях та Києві через «статус» найбільш захищених від ворожих обстрілів — звідси й більш відчутний попит, ніж у решті регіонів країни.

Девелопер підкреслив, що активне запровадження програми пільгового іпотечного кредитування «єОселя"в новобудовах, що будуються, може стимулювати зростання попиту.

Як зміняться ціни

Щодо цінової ситуації, то, на його погляд, головні зміни у вартості житла для покупців спостерігатимуться в об'єктах з динамічним і безперервним будівництвом на високих стадіях готовності.

Фактори, що впливатимуть на розвиток первинного ринку житла у 2024 році:

  1. Тривалість і перебіг війни, протидія агресорові та подолання наслідків війни;

  2. Розвиток економіки й зокрема будівельної та дотичних галузей (зростання ВВП, низька інфляція, збалансовані доходи та видатки державного бюджету завдяки макрофінансовій підтримці країн-партнерів);

  3. Розвиток державної програми «єОселя» на первинному ринку;

  4. Ефективність містобудівної реформи (від подолання корупції на всіх щаблях, створення прозорого інвестиційно привабливого ринку, до захисту прав покупців);

  5. Ситуація на ринку валют: міцність національної валюти;

  6. Зростання доходів громадян;

  7. Політичний консенсус: відсутність внутрішніх руйнівних чвар.

«За оптимістичного сценарію ситуація на первинному ринку житла у 2024 році залишатиметься притомною: навряд чи ринку загрожуватиме більш глобальна криза, ніж та, що викликана війною. Водночас збереження „статус кво“ в будівництві житла можна буде вважати цілком прийнятним результатом», — підсумував Семенцов.

Джерело: Мінфін
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