Продаж житла в новобудовах відновився на чверть до довоєнного часу — дослідження «ЛУН»

Продаж квартир в українських новобудовах у третьому кварталі 2023 року відновився на 24% від довоєнного показника, при цьому попит на житло вже становить 70−80%. Про це йдеться у дослідженні порталу нерухомості «ЛУН».

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Згідно з дослідженням, у Києві та Київській області продаж відновлюється більш повільними темпами і становить сьогодні 17% від довоєнного показника. При цьому у Львові та області рівень продажу досяг 42%.

Дотепер продаж відкрито у 83% житлових комплексів в Україні, будівництво відновлено на 77% будівельних майданчиків, зазначає «ЛУН». У грудні 2023 року в стані будівництва перебувають 916 ЖК, з них 4% вже розпродано, у 3% продаж ще не стартував, у 5% продаж зупинено.

Найбільше ЖК з відкритим продажем в київському регіоні: у Києві — 230 об'єктів, у Київській області — 182. Серед лідерів також Львівська області (238 об'єктів у продажу), Одеська (135), Івано-Франківська (91), Хмельницька (88) і Тернопільська (80).

За даними «ЛУН», після початку повномасштабного вторгнення продаж стартував у 275 ЖК, найбільше у Львівській області (79), Київській (43), Тернопільській (29), Івано-Франківській (24) та Закарпатській (23). Завершили продаж у цей період 294 житлові комплекси.

Директорка з продажу «ЛУН» Ольга Охріменко зазначила, що в останні пів року активну динаміку показує видача іпотечних кредитів за програмою «єОселя», що позитивно впливає на попит на житло.

«Щодо інтересу до купівлі квартири, на сьогодні він відновився до рівня 70−80% після падіння в лютому 2022 року до 30%. Наразі люди знову цікавляться купівлею квартири, як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості», — повідомила експертка.

Водночас низькі темпи введення в експлуатацію житла можуть спровокувати дефіцит нових квартир для учасників держпрограми під 7%, за умовами якої обраний будинок має бути не старшим за три роки. Так, за даними «ЛУН», у столиці в січні-вересні 2023 року введено на 15% менше житла, ніж торік, у Київській області — на 35%, у Львові — на 38%.

Середні ціни на новобудови

Середні ціни на новобудови за рік зросли майже в усіх регіонах, випливає з дослідження.

На колишньому рівні збереглися ціни в Києві (47,3 тис. грн/кв. м), Львівській області (35,8 тис. грн/кв. м) і Дніпропетровській (39,2 тис. грн/кв. м).

Водночас ціни знизилися в Одеській області — на 6% (до 33 тис. грн/кв. м), у Вінницькій — на 8% (до 31,1 тис. грн/кв. м) і Миколаївській — на 21% (до 26,9 тис. грн/кв. м).

Найбільше зростання середніх цін на житло зафіксовано в Харківській області — на 35% (до 28,3 тис. грн/кв. м), Кіровоградській — на 26% (до 31,5 тис. грн/кв. м), Хмельницькій — на 22% (до 24,3 тис. грн/кв. м).

За даними «ЛУН», Львів утримує першість за дорожнечею новобудов із 48,5 тис. грн/кв. м. Далі йде Київ — 48 тис. грн/кв. м, Ужгород — 41,5 тис. грн/кв. м, Дніпро — 40 тис. грн/кв. м і Одеса — 36,2 тис. грн/кв. м.

Середні ціни на вторинному ринку

На вторинному ринку середні ціни на житло зростають залежно від віддаленості від зони активних бойових дій, зазначила Охріменко.

«Чим далі регіон від бойових дій, тим вищі там ціни. Виняток — столиця. Багато жителів Києва поки що не повертаються і не прийняли рішення про придбання житла. Тому Київ поки що не піднімає ціни, і навіть трохи їх знизив», — пояснила вона.

Найбільший приріст у ціні на вторинному ринку за пів року показав Львів — «плюс» $6,4 тис., до $58,5 тис. за однокімнатну квартиру. Істотно зросли ціни також в Івано-Франківську (+$4,7 тис., до $31,7 тис.), Чернігові (+$4 тис., до $31 тис.) і Черкасах (+$3,4 тис., до $38,4 тис.).

Середні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку найбільше зросли у Вінниці (+$8,9 тис., до $59,9 тис.), а також у Чернівцях (+7 тис., до $62 тис.), Львові (+$7 тис., до $87 тис.) і в Черкасах (+$7 тис., до $57 тис.).

Трикімнатне житло на вторинному ринку найбільше подорожчало також у Вінниці (+$8,8 тис., до $75,8 тис.), Львові (+$7,7 тис., до $108,7 тис.), Івано-Франківську (+$7 тис., до $60 тис.). Водночас у Києві середня ціна на трикімнатні квартири на вторинному ринку впала на $8 тис., до $135 тис.