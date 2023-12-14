ФРС підвищила прогноз зростання економіки США на 2023 рік до 2,6%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 грудня 2023, 9:39

ФРС підвищила прогноз зростання економіки США на 2023 рік до 2,6%

ФРС підвищила прогноз зростання економіки США на 2023 рік до 2,6% з 2,1%, що очікувалися у вересні, погіршивши при цьому прогноз на 2024 рік — до 1,4% з 1,5%.

ФРС підвищила прогноз зростання економіки США на 2023 рік до 2,6% з 2,1%, що очікувалися у вересні, погіршивши при цьому прогноз на 2024 рік — до 1,4% з 1,5%.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПрогноз ФРСОчікування Федрезерва щодо інфляції на поточний рік переглянуто до 2,8% із 3,3%, на наступний — до 2,4% із 2,5%.
Фото:depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Прогноз ФРС

Очікування Федрезерва щодо інфляції на поточний рік переглянуто до 2,8% із 3,3%, на наступний — до 2,4% із 2,5%.

ФРС зберегла базову відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) на рівні 5,25−5,5% річних за підсумками дводенного засідання, що завершилося в середу.

Читайте також: ФРС зберегла базову ставку. Як відреагував ринок

Згідно з медіанними прогнозами керівників ФРС, базова ставка до кінця 2024 року становитиме 4,6%, що передбачає зниження на 75 базисних пунктів (б.п) з поточного рівня.

Медіанний прогноз для ставки на кінець 2025 року становить 3,6%, на кінець 2026 року — 2,9%.

У вересні медіанні прогнози для ставки на 2024, 2025 та 2026 роки становили 5,1%, 3,9% та 2,9% відповідно.

Опублікований за підсумками грудневого засідання точковий графік прогнозів (dot plot) — діаграма, що відображає індивідуальні очікування членів ради керуючих ФРС і голів Федеральних резервних банків (ФРБ) щодо відсоткових ставок, — показує, що 11 з 19 керівників американського ЦБ очікують зниження 2 в ставки року принаймні на 75 б.п.

П'ятеро розраховують, що ставку буде зменшено принаймні на 100 б.п.

Прогноз зростання ВВП США на 2026 рік підвищений Федрезервом до 1,9% з 1,8%, що очікувалися у вересні, за інфляцією підтверджено на рівні 2%, по безробіттю — підвищено до 4,1% з 4%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами