ФРС підвищила прогноз зростання економіки США на 2023 рік до 2,6% з 2,1%, що очікувалися у вересні, погіршивши при цьому прогноз на 2024 рік — до 1,4% з 1,5%.

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Прогноз ФРС

Очікування Федрезерва щодо інфляції на поточний рік переглянуто до 2,8% із 3,3%, на наступний — до 2,4% із 2,5%.

ФРС зберегла базову відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) на рівні 5,25−5,5% річних за підсумками дводенного засідання, що завершилося в середу.

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Згідно з медіанними прогнозами керівників ФРС, базова ставка до кінця 2024 року становитиме 4,6%, що передбачає зниження на 75 базисних пунктів (б.п) з поточного рівня.

Медіанний прогноз для ставки на кінець 2025 року становить 3,6%, на кінець 2026 року — 2,9%.

У вересні медіанні прогнози для ставки на 2024, 2025 та 2026 роки становили 5,1%, 3,9% та 2,9% відповідно.

Опублікований за підсумками грудневого засідання точковий графік прогнозів (dot plot) — діаграма, що відображає індивідуальні очікування членів ради керуючих ФРС і голів Федеральних резервних банків (ФРБ) щодо відсоткових ставок, — показує, що 11 з 19 керівників американського ЦБ очікують зниження 2 в ставки року принаймні на 75 б.п.

П'ятеро розраховують, що ставку буде зменшено принаймні на 100 б.п.

Прогноз зростання ВВП США на 2026 рік підвищений Федрезервом до 1,9% з 1,8%, що очікувалися у вересні, за інфляцією підтверджено на рівні 2%, по безробіттю — підвищено до 4,1% з 4%.