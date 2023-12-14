Орбан домігся свого: ЄС розблокував фінансування для Угорщини на 10 млрд євро

Євросоюз відкрив для Угорщини доступ до фінансування у розмірі 10 млрд євро , оскільки вважає, що уряд країни виконує свої зобов'язання щодо відновлення верховенства права. Про це йдеться у заяві Європейської комісії.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Після ретельної оцінки та кількох обмінів думками з угорським урядом Комісія вважає, що Угорщина вжила заходи, які вона зобов'язалася вжити, щоб Комісія вважала, що горизонтальна умова Хартії ЄС про основні права виконана в частині, що стосується незалежності судової влади.

Це означає, що частина фінансування Політики згуртування більше не буде заблокована, а отже, Угорщина може почати претендувати на виплати у розмірі близько 10,2 млрд євро", — йдеться у заяві комісії.

Читайте: 50 млрд євро для України: Угорщина готова зняти вето, але є умова

Комісія заявила, що уважно стежитиме за застосуванням заходів, запроваджених Угорщиною, і якщо у будь-який момент часу ЄК вважатиме, що умови більше не виконуються, вона може знову прийняти рішення про блокування фінансування.

Відтепер Угорщина зможе подавати заявки на фінансування проєктів ЄС і отримувати відшкодування відповідно до того, як розподіляються кошти Євросоюзу.

На це рішення комісія пішла після того, як уряд Орбана прийняв закони для зміцнення незалежності судової гілки влади, йдеться в заяві.

Прем'єр-міністр Угорщини тижнями погрожував накласти вето на плани Євросоюзу виділити Києву 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років, а також на рішення розпочати переговори про членство України в ЄС, якщо фінансування його країни не буде повністю розблоковано.

Наразі не зрозуміло, чи буде достатньо рішення про розмороження 10 мільярдів євро, щоб переконати Орбана зняти своє вето. Високопосадовець з Угорщини напередодні заявив, що його країна хоче позитивного рішення про розблокування понад 30 мільярдів євро.

Однак, офіційні особи та дипломати сподіваються, що до п'ятниці можна буде домовитися принаймні щодо пакету фінансової підтримки Києва.

Пакет допомоги на 50 млрд євро від ЄС

У червні Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку ЄС Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги.

Угорщина є єдиною країною, яка регулярно намагається блокувати допомогу Європейського союзу.