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13 грудня 2023, 8:42

50 млрд євро для України: Угорщина готова зняти вето, але є умова

Уряд Угорщини готовий відмовитися від вето на виділення ЄС 50 млрд євро допомоги Україні в тому разі, якщо Європейський союз розморозить призначені для Будапешта 30 млрд євро. Про це заявив політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан, повідомляє Bloomberg.

Уряд Угорщини готовий відмовитися від вето на виділення ЄС 50 млрд євро допомоги Україні в тому разі, якщо Європейський союз розморозить призначені для Будапешта 30 млрд євро.
Фото:rbc.ua

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Умови Угорщини

«Фінансування Угорщини з боку ЄС і фінансування України — це два окремих питання», — заявив Балаж Орбан.

За його словами, якщо ЄС наполягатиме на тому, щоб фінансування України здійснювалося зі зміненого бюджету Євросоюзу, тоді ці два питання стануть взаємопов'язаними.

Політичний директор прем'єра Угорщини заявив, що країна, як і раніше, виступає проти повного чотирирічного плану допомоги і воліла б, щоб ЄС запропонував Україні фінансування терміном на один рік без будь-яких поправок до бюджету.

За його словами, Будапешт також розгляне можливість внесення внеску в цей пакет.

Будапешт підвищує ставки, оскільки ЄС, як очікується, виділить близько 10 мільярдів євро фінансування до середи після того, як уряд ухвалив закони, спрямовані на посилення незалежності суду. Але Орбан заявив, що хоче, щоб ЄС передав усю суму — близько 30 мільярдів євро — яка була припинена торік через проблеми з верховенством закону і хабарництвом.

Читайте: Допомога Україні на 500 млн євро: Угорщина вкотре заблокувала виплату

За словами Балаша Орбана, в рамках переговорів про допомогу Україні Угорщина розгляне пропозицію ЄС щодо збільшення фінансування охорони кордонів, що є постійною вимогою з боку Будапешта.

Також йтиметься про додаткові субсидії ЄС, щоб зробити економіку блоку більш конкурентоспроможною.

Пакет допомоги на 50 млрд євро від ЄС

У червні Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку ЄС Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги.

Угорщина є єдиною країною, яка регулярно намагається блокувати допомогу Європейського союзу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
13 грудня 2023, 11:39
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Тобто закарпатські етнічні угорці фсьо? По боку? Продав орбан їхні інтереси «ненажерливим бандерівцям»? Все, що потрібно знати про путінську підстилку.
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+15
Rubi0
Rubi0
13 грудня 2023, 12:00
#
Вы может пропустили, но новая редакция закона о национальных меньшинствах уже подписана, НАПК исключила венгерский OTP Bank из переченя международных спонсоров войны, нефть газ качают транзитом, а больше они и не требовали вроде, так что по сути продавили по всем фронтам
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