50 млрд євро для України: Угорщина готова зняти вето, але є умова

Уряд Угорщини готовий відмовитися від вето на виділення ЄС 50 млрд євро допомоги Україні в тому разі, якщо Європейський союз розморозить призначені для Будапешта 30 млрд євро . Про це заявив політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан, повідомляє Bloomberg .

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Умови Угорщини

«Фінансування Угорщини з боку ЄС і фінансування України — це два окремих питання», — заявив Балаж Орбан.

За його словами, якщо ЄС наполягатиме на тому, щоб фінансування України здійснювалося зі зміненого бюджету Євросоюзу, тоді ці два питання стануть взаємопов'язаними.

Політичний директор прем'єра Угорщини заявив, що країна, як і раніше, виступає проти повного чотирирічного плану допомоги і воліла б, щоб ЄС запропонував Україні фінансування терміном на один рік без будь-яких поправок до бюджету.

За його словами, Будапешт також розгляне можливість внесення внеску в цей пакет.

Будапешт підвищує ставки, оскільки ЄС, як очікується, виділить близько 10 мільярдів євро фінансування до середи після того, як уряд ухвалив закони, спрямовані на посилення незалежності суду. Але Орбан заявив, що хоче, щоб ЄС передав усю суму — близько 30 мільярдів євро — яка була припинена торік через проблеми з верховенством закону і хабарництвом.

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