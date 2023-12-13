Данія виділить Україні новий пакет допомоги на 1 мільярд євро

Уряд Данії надасть новий пакет підтримки для України на суму 1 млрд євро . Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на пресконференції в Осло, передає Sky News.

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Данія вже надала близько 2,8 млрд євро військової допомоги Україні та ще 378 млн євро гуманітарної підтримки після вторгнення Росії в Україну.

Фредеріксен має намір завтра, 14 грудня, представити новий пакет підтримки своєму парламенту.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Данія погодила збільшення додаткового фінансування для фонду, з якого фінансується підтримка України, на 308 млн євро у 2023 році та на 3,15 млрд євро на 2025−2027 роки.