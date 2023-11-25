Данія до 2027 року збільшить допомогу Україні на понад 3 мільярди євро

Данія погодила збільшення додаткового фінансування для фонду, з якого фінансується підтримка України, на 308 млн євро у 2023 році та на 3,15 млрд євро на 2025−2027 роки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії.

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Парламент та уряд Данії досягли домовленості, згідно з якою обсяг Українського фонду у 2023 році зросте на 2,3 млрд данських крон у 2023 році, на 10,5 млрд — у 2025 році, 7,4 млрд — у 2026 році та 5,6 млрд — у 2027 році.

«Це означає, що загалом на військову підтримку України у 2023−2028 роках в межах Фонду буде виділено 60,4 млрд данських крон», — йдеться у повідомленні.

Окрім цього таке фінансування дозволить Данії досягнути показника у мінімум 2% ВВП витрат на оборону, узгодженого державами-членами НАТО.

«Протягом усієї війни Данія була вірним прихильником України, і коли ми зараз посилюємо нашу підтримку — як у 2023 році, так і виділяючи значні кошти у 2025−2027 роках, ми надсилаємо чіткий сигнал, що українці можуть розраховувати на підтримку Данії у довгостроковій перспективі», — заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Данія підписала перші контракти про інвестиції в Україну. Однак подробиці поки не розголошуються з міркувань безпеки.

Також повідомлялось, що Данія перерахує до Фонду підтримки енергетики України грантовий внесок на загальну суму 7 млн євро, який буде спрямовано на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, що постраждала від російських атак.