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20 жовтня 2023, 16:06 Читать на русском

Норвегія виплачуватиме українцям 1500 євро допомоги за повернення додому

Громадяни України, які мають статус колективного захисту або посвідку на проживання у Норвегії, можуть отримати допомогу на повернення додому у розмірі 17,5 тис. норвезьких крон (1500 євро). Про це повідомляє норвезький Директорат у справах іноземців (UDI).

Громадяни України, які мають статус колективного захисту або посвідку на проживання у Норвегії, можуть отримати допомогу на повернення додому у розмірі 17,5 тис.
Фото: pixabay.com

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Так, норвезька влада пропонує підтримку, щоб людина із захистом могла повернутися в Україну та осісти вдома — 17 500 крон на норвезький банківський рахунок.

Як отримати допомогу

Щоб отримати гроші, потрібно підтвердити повернення додому (документи, квитки) та описати маршрут.

Заяву на добровільне повернення та копії квитків слід подати за 16 тижнів. Алгоритм дій такий:

  • заповнити заяву на фінансову допомогу для добровільного повернення на батьківщину англійською мовою;
  • додати документи: опис того, як людина їхатиме додому (транспорт, маршрут і пункт призначення) на окремому аркуші; копії квитків (автобус/потяг/літак) до кінцевого пункту призначення;
  • форму самодекларації, якщо людина повертатиметься своїм автомобілем.


Також потрібно оформити сповіщення про переїзд з Норвегії. Тут можна вибрати одну з альтернатив:

  • копія повідомлення про переїзд (виїзд з Норвегії) з підтвердженням або печаткою з Національного реєстру населення (Folkeregisteret)/податкової служби;
  • або підтвердження від NAV, муніципалітету чи державної установи про те, що було подано повідомлення про переїзд (виїзд з Норвегії).
  • або надати цифрову квитанція від Норвезької податкової адміністрації (Skatteetaten) про те, що було подано повідомлення про переїзд (виїзд з Норвегії).

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Усі документи слід позначити своїм номером DUF. Форму заявки та всю необхідну документацію слід надіслати на адресу: Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo.

Уточнити інформацію щодо заявки та документів можна за телефоном +47 23 35 16 00 (натиснути «7» — допомога у поверненні). Або написати листа на пошту varp@udi.no. Також можна зв'язатися з іншими регіональними офісами UDI.

Повернення допомоги

Якщо людина вирішить повернутися потім до Норвегії, фіндопомогу треба буде повернути повністю чи частково. Наприклад, якщо мине менше ніж 12 місяців, треба буде повернути 15 тис. норвезьких крон, якщо 18−24 місяців — 5 тис.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
20 жовтня 2023, 17:16
#
Нехай наших відправляють і арабів ще більше добирають. І буде їм скоро щастя.
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