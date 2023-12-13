Паливо на АЗС продовжує дешевшати

Великі мережі АЗС продовжують знижувати ціни на бензин та дизпаливо. З 12 по 13 грудня середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 29 копійок і становить 52,67 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 27 копійок — до 55,63 грн/л, а дизельне пальне — на 25 копійок, до 52,63 грн/л. Про це повідомляє еnkorr із посиланням на Консалтинговоу групу «А-95».

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Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, знизила ціни на пальне на 1 грн. Зокрема бензин марки А-95 здешевшав до 51 грн/л, А-95+ — до 51,5 грн/л, дизельне пальне — до 51 грн/л.

На 1 грн усі види пального здешевшали на станціях таких мереж як Shell, «Автотранс», BVS, Prime, ZOG і «Катрал».

UPG знизила ціни на пальне на 50 копійок: бензин марки А-95 здешевшав до 51,7 грн/л, А-95+ — до 53,7 грн/л, дизельне пальне — до 50,7 грн/л.

Такі мережі як «БРСМ-Нафта», KLO, U.GO, Neftek та інші зменшили ціну на всі види палива на 0,15−2 грн/л.

Інфографіка: enkorr

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