Курс валют на 13 грудня: в банках долар зріс на 10 копійок

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Валютний ринок

В обмінниках долар подешевшав на 4 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Курс євро втратив 1 копійку у купівлі та 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,20−37,70 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,79 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,66−37,80, євро — 40,55−40,72 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,99−37,01 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,89−39,91 грн/євро.

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