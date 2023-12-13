У середу, 13 грудня, на готівковому ринку курс долара у купівлі зріс на 10 копійок, а у продажу подорожчав на 1 копійку. Євро у покупці подешевшало на 10 копійок, а у продажу подорожчало на 9 копійок.
Курс валют на 13 грудня: в банках долар зріс на 10 копійок
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Валютний ринок
В обмінниках долар подешевшав на 4 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Курс євро втратив 1 копійку у купівлі та 7 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,20−37,70 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,79 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,66−37,80, євро — 40,55−40,72 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,99−37,01 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,89−39,91 грн/євро.
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