Без сенсацій: Гетьманцев назвав курс, закладений у програмі співпраці з МВФ

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Який курс у програмі

«Питання, яке споконвіку хвилює економічне співтовариство, коли з'являється оновлений Меморандум із МВФ: а що там з курсом? Нагадаю, МВФ ніколи не дає прогноз обмінного курсу. Але у своїх розрахунках все одно має відштовхуватися від певного прогнозу. Є певна невелика похибка через округлення, але для „звіряння часів“, то не суттєво. Отже, розрахунковий середньорічний курс на 2024 рік, закладений в оновлену програму EFF, становить 41 грн/дол», — написав Гетьманцев.

Він нагадав, що прогнозний курс, закладений урядом до бюджету-2024, становить 40,7 грн/дол.

Читайте: МВФ погодив другий перегляд програми. Україна отримає транш на $900 млн — Рашкован

«Як буде фактичний курс, зможемо звіритися за рік», — додав Гетьманцев.

Нагадаємо

11 грудня Виконавча рада МВФ затвердила другий перегляд програми EFF для України. Це відкриває шлях до отримання чергового траншу у розмірі 900 млн доларів по Україні.

Чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України було затверджено 31 березня 2023 року. Передбачається, що Україна отримає фінансування на загальну суму 15,6 млрд дол. США.

Міжнародний валютний фонд розпочне третій перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) навесні 2024 року.