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12 грудня 2023, 18:25

Без сенсацій: Гетьманцев назвав курс, закладений у програмі співпраці з МВФ

Розрахунковий середньорічний курс на 2024 рік, закладений в оновлену програму EFF МВФ, складає 41 грн/дол. Про це повідомив голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев в телеграм-каналі.

Розрахунковий середньорічний курс на 2024 рік, закладений в оновлену програму співпраці з МВФ у рамках Механізму розширеного фінансування (EFF), становить 41 грн/дол.

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Який курс у програмі

«Питання, яке споконвіку хвилює економічне співтовариство, коли з'являється оновлений Меморандум із МВФ: а що там з курсом? Нагадаю, МВФ ніколи не дає прогноз обмінного курсу. Але у своїх розрахунках все одно має відштовхуватися від певного прогнозу. Є певна невелика похибка через округлення, але для „звіряння часів“, то не суттєво. Отже, розрахунковий середньорічний курс на 2024 рік, закладений в оновлену програму EFF, становить 41 грн/дол», — написав Гетьманцев.

Він нагадав, що прогнозний курс, закладений урядом до бюджету-2024, становить 40,7 грн/дол.

Читайте: МВФ погодив другий перегляд програми. Україна отримає транш на $900 млн — Рашкован

«Як буде фактичний курс, зможемо звіритися за рік», — додав Гетьманцев.

Нагадаємо

11 грудня Виконавча рада МВФ затвердила другий перегляд програми EFF для України. Це відкриває шлях до отримання чергового траншу у розмірі 900 млн доларів по Україні.

Чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України було затверджено 31 березня 2023 року. Передбачається, що Україна отримає фінансування на загальну суму 15,6 млрд дол. США.

Міжнародний валютний фонд розпочне третій перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) навесні 2024 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+16
Alex2006
Alex2006
12 грудня 2023, 18:34
#
Знову ці набагато завищені курси для розігріву попиту від оленів :) Навіщо це роблять, розбирав тут: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/195782/
+
+60
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 грудня 2023, 18:41
#
…ржака…уже прошла?
+
0
Criptor82
Criptor82
12 грудня 2023, 19:55
#
А який буде курс у березні 2022 року ти теж знав у грудні 2021? Нацбанк резерви палити не буде, якщо в 2024 зовнішня підтримка буде на мінімумі. дефіцит бюджету 40ярдів$ дефіцит торгівельного балансу щонайменше 25 ярдів, це якщо працюватиме порт, та ЄС не блокуватиме кордони для нашої с/г продукції. + в умовах послаблення валютного регулювання НБУ на початок наступного року піде істотний відтік капіталу через дивіденди нерезидентам, відсотки за облігаціями, купівля акцій нерезидентів, тіньовий відток капіталу через кріпту, що в свою чергу вплине на дефіцит платіжного балансу який навіть складно оцінити. Тому буде ще непогано як курс буде 41, а ЄС та МВФ дасть гроші щоб його підтримати.
+
0
Igorenya
Igorenya
12 грудня 2023, 19:09
#
Много!
+
+44
Genna Smatko
Genna Smatko
12 грудня 2023, 20:03
#
Коли вже цього баригу приберуть. Він знищить увесь бізнес. Якщо ви цього хочете тоді не треба прибирати.
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