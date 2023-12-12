Fitch покращило прогноз зростання світової економіки у 2023 році

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 грудня 2023, 15:50

Fitch покращило прогноз зростання світової економіки у 2023 році

Міжнародне рейтингове агентство Fitch покращило прогноз збільшення світового ВВП у 2023 році до 2,9% з очікуваних у вересні 2,5%. Оцінку зростання у 2024 році підвищено до 2,1% з 1,9%. Про це йдеться в оновленому огляді Global Economic Outlook.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch покращило прогноз збільшення світового ВВП у 2023 році до 2,9% з очікуваних у вересні 2,5%.
Фото: railinsider.com.ua

Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«У 2023 році світова економіка показала хороші темпи підйому завдяки нормалізації споживання в Китаї та прискоренню економічного зростання в США, які переважили різкий спад у Європі після торішнього енергетичного шоку в регіоні.

Але беручи до уваги, що всі наслідки нещодавнього посилення грошово-кредитної політики, як і раніше, відчуваються, а також враховуючи спад нерухомості в Китаї, що продовжується, і стагнацію економіки єврозони, очікується, що світове зростання різко сповільниться до 2,1% у 2024 році", — зазначає Fitch.

ВВП США

ВВП США, за прогнозом агентства, зросте на 2,4% цього року проти 2%, що раніше очікувалися, єврозони — на 0,5%, а не на 0,6%.

Очікується, що у 2024 році економіка США уникне рецесії та підвищиться на 1,2%, як прогнозують в агентстві. Раніше передбачалося зростання всього на 0,3%.

ВВП Китаю

Економіка Китаю збільшиться на 5,3% проти колишньої оцінки 4,8%, emerging markets без урахування КНР — на 3,6%, а не на 3,4%, очікують експерти.

ВВП єврозони

Тим часом прогноз ВВП єврозони було погіршено до 0,7% з 1,1%.

Читайте також: Fitch покращило прогноз зростання ВВП України цього року

Ставки ФРС та ЄЦБ

Аналітики Fitch очікують на ще одне підвищення базової процентної ставки Федеральною резервною системою в січні 2024 року. Далі, як передбачається, Федрезерв зробить паузу до липня, а потім до кінця наступного року зменшить ставку на 100 базисних пунктів.

Європейський центральний банк розпочне скорочення відсоткових ставок у квітні, до кінця 2024 року вона зменшиться на 75 б.п., очікують в агентстві. При цьому Банк Японії, навпаки, почне зростання ставок наступного року.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами