Fitch покращило прогноз зростання світової економіки у 2023 році

Міжнародне рейтингове агентство Fitch покращило прогноз збільшення світового ВВП у 2023 році до 2,9% з очікуваних у вересні 2,5%. Оцінку зростання у 2024 році підвищено до 2,1% з 1,9%. Про це йдеться в оновленому огляді Global Economic Outlook.

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«У 2023 році світова економіка показала хороші темпи підйому завдяки нормалізації споживання в Китаї та прискоренню економічного зростання в США, які переважили різкий спад у Європі після торішнього енергетичного шоку в регіоні.

Але беручи до уваги, що всі наслідки нещодавнього посилення грошово-кредитної політики, як і раніше, відчуваються, а також враховуючи спад нерухомості в Китаї, що продовжується, і стагнацію економіки єврозони, очікується, що світове зростання різко сповільниться до 2,1% у 2024 році", — зазначає Fitch.

ВВП США

ВВП США, за прогнозом агентства, зросте на 2,4% цього року проти 2%, що раніше очікувалися, єврозони — на 0,5%, а не на 0,6%.

Очікується, що у 2024 році економіка США уникне рецесії та підвищиться на 1,2%, як прогнозують в агентстві. Раніше передбачалося зростання всього на 0,3%.

ВВП Китаю

Економіка Китаю збільшиться на 5,3% проти колишньої оцінки 4,8%, emerging markets без урахування КНР — на 3,6%, а не на 3,4%, очікують експерти.

ВВП єврозони

Тим часом прогноз ВВП єврозони було погіршено до 0,7% з 1,1%.

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Ставки ФРС та ЄЦБ

Аналітики Fitch очікують на ще одне підвищення базової процентної ставки Федеральною резервною системою в січні 2024 року. Далі, як передбачається, Федрезерв зробить паузу до липня, а потім до кінця наступного року зменшить ставку на 100 базисних пунктів.

Європейський центральний банк розпочне скорочення відсоткових ставок у квітні, до кінця 2024 року вона зменшиться на 75 б.п., очікують в агентстві. При цьому Банк Японії, навпаки, почне зростання ставок наступного року.