ЄС планує зібрати для України 15 млрд євро з доходів від заморожених російських активів

Європейська комісія розраховує зібрати 15 млрд євро для допомоги Україні із доходів від заморожених у Євросоюзі російських активів. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

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Що відомо

12 грудня Брюссель запропонує захистити прибуток, отриманий від заморожених активів росії в ЄС, з метою заощадити до 15 млрд євро на користь України, зазначає видання.

Планується, що цільовими будуть лише надходження від активів центрального банку рф.

За даними джерел видання, спочатку Єврокомісія вимагатиме розміщувати отриманий від заморожених активів прибуток на окремих рахунках. На другому етапі плану прибуток буде переведено до загального бюджету ЄС.

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За оцінками Єврокомісії, це принесе до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік. Сума залежатиме від процентних ставок протягом цього періоду, уточнило видання.

Держави-члени ЄС мають одноголосно підтримати план, а також подальші кроки щодо його реалізації, перш ніж ці гроші зможуть перерахувати Україні.

Нагадаємо

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила минулого місяця, що ЄК працює над пропозицією обʼєднати частину прибутку, отриманого від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні та її повоєнному відновленню.

За її словами, вартість заморожених російських суверенних активів становить близько 211 млрд євро. Наголошено, що блок вирішив, що росія має заплатити за відновлення України.