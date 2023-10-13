Уряд Естонії схвалив законопроєкт про використання російських заморожених активів

Уряд Естонії схвалив і направив до парламенту постанову про використання російських заморожених активів для допомоги Україні. Про це повідомляє пресслужба естонського уряду.

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«Законопроєкт, який ми з урядом сьогодні направили до парламенту, дозволяє використовувати заморожені активи санкціонованих в Естонії осіб для компенсації шкоди від війни в Україні. Ми маємо бути прикладом і стимулом для інших європейських країн у встановленні подібних правил. Росія має компенсувати Україні всю завдану війною шкоду», — заявила прем'єр Естонії Кая Каллас.

Вона висловила побажання, щоб Євросоюз якнайшвидше завершив роботу з використання російських заморожених активів і вироблення практичних рішень.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна привітав ініціативу Естонії щодо використання заморожених активів рф.

«Частиною законопроєкту є ініціатива Естонії щодо використання заморожених активів росії для компенсації збитків, завданих жорстокою війною рф в Україні. Гроші на компенсацію збитків, заподіяних росією Україні, не повинні надходити лише від платників податків інших країн», — заявив він.

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Глава МЗС пояснив, що згідно із законопроєктом, заморожені російські активи залишатимуться замороженими доти, доки не буде відшкодовано збитки від війни.

Для застосування цього механізму потрібна міжнародна угода з Україною або міжнародний компенсаційний механізм.

Заморожені активи рф

В Естонії на момент підготовки проєкту на підставі міжнародних санкцій було заморожено російські активи на суму близько 38 млн євро.

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