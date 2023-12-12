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12 грудня 2023, 14:22

Товарообіг України за 11 місяців сягнув $90 мільярдів

Товарообіг України за січень — листопад 2023 року становить $90 млрд. Про це повідомляєДержавна митна служба.

Товарообіг України за січень — листопад 2023 року становить $90 млрд.
Фото:depositphotos

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Товарообіг України

«Протягом січня-листопада 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $57,2 млрд, а експортували — на суму $32,8 млрд», — йдеться в повідомленні.

При цьому оподаткований імпорт склав $47,6 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-жовтні 2023 року склало 0,49 дол/кг, що на 40% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

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З яких країн найбільше експортували та імпортували

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $9,3 млрд, Польща — $5,9 млрд і Німеччина — $4,5 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $4,4 млрд, Румунії — на $3,5 млрд, Туреччини — на $2,2 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-листопаді 2023 року товарів 65% склали такі категорії товарів: машини, устаткування та транспорт — $17,7 млрд, продукція хімічної промисловості — $10,1 млрд, паливно-енергетичні товари — $9,6 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари — $19,6 млрд, метали та вироби з них — $3,6 млрд, машини, устаткування та транспорт — $2,7 млрд.

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 526,9 млн грн.

Джерело: Мінфін
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