Роздрібний товарообіг України за пів року зріс на 7,3%

Оборот роздрібної торгівлі України в січні-червні 2023 року в порівняльних цінах збільшився щодо аналогічного періоду 2022 року на 7,3%. Про це повідомила Державна служба статистики.

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Зростання роздрібного товарообігу

За даними статвідомства, у червні цього року зафіксовано зростання роздрібного товарообігу до червня минулого року на 23,3%, що трохи менше за показник у травні, коли він становив 24,3%.

Держстат уточнює, що товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юросіб) у першому півріччі 2023 року збільшився в порівняльних цінах щодо першого півріччя 2022 року на 4,9%.

Зокрема, у червні 2023 року зростання становило 19,1% порівняно з 20,7% у травні.

За даними Держстату, у номінальному вираженні оборот роздрібної торгівлі України в січні-червні 2023 року становив 820,9 млрд грн, а підприємства роздрібної торгівлі — 553,6 млрд грн.