Курс валют на 12 грудня: в банках долар підскочив на 15 копійок

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

В обмінниках долар подорожчав на 5 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Курс євро зріс на 5 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37.00−37,65 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,65 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,65−37,79, євро — 40,55−40,75 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,89−36,92 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,76−39,78 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.