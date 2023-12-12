Світова торгівля скоротиться на 5% у 2023 році — UNCTAD

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Прогнози щодо світової торгівлі

В UNCTAD прогнозують, що світова торгівля цього року становитиме приблизно $30,7 трильйона.

Очікується, що у 2023 році торгівля товарами скоротиться майже на $2 трильйони, або на 8%. Проте торгівля послугами у світі має зрости приблизно на $500 мільярдів, або на 7%.

Скорочення світової торгівлі пояснюється частково недостатньою ефективністю експорту з країн, що розвиваються.

«Протягом 2023 року світова торгівля зазнавала спаду, головним чином через зниження попиту в розвинених країнах, низьку ефективність економік Східної Азії та зниження цін на сировинні товари. Ці фактори разом сприяли помітному скороченню торгівлі товарами», — заявили в організації.

В UNCTAD зазначили, що прогноз світової торгівлі у 2024 році залишається «дуже невизначеним і загалом песимістичним».

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«Хоча певні економічні показники вказують на потенційні покращення. Однак постійна геополітична напруженість, високий рівень боргу та поширена економічна нестабільність, як очікується, негативно вплинуть на моделі глобальної торгівлі», — підсумували в організації ООН.

Нагадаємо

Світові ціни на продовольство в листопаді порівняно з аналогічним місяцем минулого року знизилися на 10,7%, а порівняно з переглянутим жовтневим рівнем вони не змінилися. Їхній індекс становив 120,4 пункту.