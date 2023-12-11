ООН: Світові ціни на продовольство в листопаді знизилися на 10,7%

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Як змінилися ціни

Індекс цін на зернові знизився на 3% порівняно з жовтнем. Ти часом, ціни на рослинну олію зросли на 3,4%.

Також індекс цін на молочну продукцію ФАО зріс на 2,2% порівняно з жовтнем завдяки високому імпортному попиту на масло та сухе знежирене молоко з боку покупців із Північно-Східної Азії, а також підвищенню внутрішнього попиту напередодні зимових свят у Західній Європі.

«Індекс цін на цукор ФАО зріс на 1,4% в порівнянні з місяцем, у середньому в листопаді на 41,1% вище, ніж у тому ж місяці минулого року, під впливом підвищеної стурбованості щодо доступності глобального експорту на тлі погіршення перспектив виробництва в двох провідних країнах-експортерах, Таїланді та Індії через суворі сухі погодні умови, пов’язані з подією Ель-Ніньо», — йдеться в повідомленні.

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Крім того, індекс цін на м’ясо знизився на 0,4% відображаючи незначне падіння світових цін на м’ясо птиці, свиней і великої рогатої худоби, здебільшого завдяки великій експортній пропозиції.

Світове виробництво зернових

Також організація оцінює світове виробництво зернових у 2023 році на рівні 2,82 млрд тонн, що на 0,9% більше, ніж у попередньому році, і на 10,3 млн тонн вище попереднього рекорду, досягнутого в 2021 році.

У ФАО очікують, що світові запаси зернових до кінця сезону 2024 року зростуть на 2,7% та сягнуть нового рекордного рівня. Згідно з останніми прогнозами, глобальне співвідношення запасів зернових до споживання становитиме 30,8% в 2023/24, що вказує на загальний комфортний рівень пропозиції.

Додається, що світова торгівля зерновими у 2023/24 роках дещо скоротиться до 468,4 млн тонн, що на 1,8% нижче рівня 2022/23 років.