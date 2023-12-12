12 пакет санкцій проти рф: Євросоюз близький до погодження

Держави Європейського Союзу наблизились до погодження наступного, 12-го пакета санкцій проти росії, який передбачає зокрема заборону на діаманти російського походження та додаткові обмеження на російську нафту. Про це Reuters розповіли четверо поінформованих джерел, пише Європейська правда.

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Що відомо

Погоджені на сьогодні формулювання санкцій ЄС містять жорсткіші заходи щодо того, як довести, що російська нафта торгується за ціною, нижчою за граничну у 60 доларів за барель.

Водночас за даними Reuters, пропозиція Єврокомісії заборонити продаж росії старих нафтових танкерів, які можуть використовуватись для обходу «стелі цін», була пом’якшена під тиском середземноморських країн.

В останньому проєкті санкцій судноплавні компанії тепер повинні лише «звітувати» про такі продажі.

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Також держави ЄС допрацювали положення про заборону реекспорту до росії всіх товарів, що входять до переліку митних кодів Єврокомісії. Перелік товарів, як і очікувалось, скоротили, а для контролю над виконанням цього положення компанії ЄС будуть укладати з контрагентами контракти, причому перехід на такі контракти буде поетапним.

Крім того, члени Євросоюзу відмовились від пропозиції обов’язково санкціонувати «будь-який переказ коштів» російською компанією або громадянином росії за межі ЄС. Згідно з проєктом, таке правило поширюватиметься на перекази від 100 тисяч євро.

Водночас у ЄС досі точаться дискусії щодо положень про вилучення санкційних товарів для особистого користування — від особистих речей до автомобілів, а також імовірного продовження виключень із санкцій для держав-членів.

Заборона на імпорт непромислових російських діамантів, за словами джерел Reuters, уже погоджена після відповідного рішення лідерів «Групи семи» минулого тижня.

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