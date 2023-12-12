Держави Європейського Союзу наблизились до погодження наступного, 12-го пакета санкцій проти росії, який передбачає зокрема заборону на діаманти російського походження та додаткові обмеження на російську нафту. Про це Reuters розповіли четверо поінформованих джерел, пише Європейська правда.
12 пакет санкцій проти рф: Євросоюз близький до погодження
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Що відомо
Погоджені на сьогодні формулювання санкцій ЄС містять жорсткіші заходи щодо того, як довести, що російська нафта торгується за ціною, нижчою за граничну у 60 доларів за барель.
Водночас за даними Reuters, пропозиція Єврокомісії заборонити продаж росії старих нафтових танкерів, які можуть використовуватись для обходу «стелі цін», була пом’якшена під тиском середземноморських країн.
В останньому проєкті санкцій судноплавні компанії тепер повинні лише «звітувати» про такі продажі.
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Також держави ЄС допрацювали положення про заборону реекспорту до росії всіх товарів, що входять до переліку митних кодів Єврокомісії. Перелік товарів, як і очікувалось, скоротили, а для контролю над виконанням цього положення компанії ЄС будуть укладати з контрагентами контракти, причому перехід на такі контракти буде поетапним.
Крім того, члени Євросоюзу відмовились від пропозиції обов’язково санкціонувати «будь-який переказ коштів» російською компанією або громадянином росії за межі ЄС. Згідно з проєктом, таке правило поширюватиметься на перекази від 100 тисяч євро.
Водночас у ЄС досі точаться дискусії щодо положень про вилучення санкційних товарів для особистого користування — від особистих речей до автомобілів, а також імовірного продовження виключень із санкцій для держав-членів.
Заборона на імпорт непромислових російських діамантів, за словами джерел Reuters, уже погоджена після відповідного рішення лідерів «Групи семи» минулого тижня.
Нагадаємо
15 листопада Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель разом із Європейською комісією представили державам-членам пропозицію щодо 12 пакета санкцій проти рф.
Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів рф, а також «інших важливих економічних операторів».
Коментарі - 3
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How Russia Punched an $11 Billion Hole in the West’s Oil Sanctions
Статья не всегда открывается. но найдешь по названию.
https://www.bloomberg.com/news/features/2023-12-06/oil-prices-how-russia-punched-an-11-billion-hole-in-west-s-sanctions-regime
Источник «не моцьковський»?