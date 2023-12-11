Центробанк ЄС підрахував вплив банкнот євро на природу

Дослідження ЄЦБ показує, що вплив від використання банкнот євро на природу дорівнює еквіваленту 8 км пробігу автомобіля або лише 0,01% загального впливу на навколишнє середовище від річної споживчої діяльності європейця. Про це повідомляється на сайті регулятора.

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Як зазначається, дослідження вимірювало потенційний вплив всіх видів діяльності в повному циклі виробництва банкнот євро — від закупівлі сировини, виробництва, розповсюдження та обігу до утилізації національними центральними банками країн єврозони.

Основними факторами, що впливали на екологічний слід від банкнот євро як платіжного засобу, є енергоспоживання банкоматів і транспортування, а також обробка банкнот регуляторами, виробництво паперу та перевірка автентичності банкнот у банкоматах. Тривалий термін служби банкнот і той факт, що вони використовуються для багатьох платежів, означає, що вплив виробництва банкнот є меншим, ніж вплив транспортування і розповсюдження.

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З 2004 року ЄС докладає зусиль для зменшення впливу банкнот євро на навколишнє середовище, наприклад, використовуючи лише 100% екологічно чисту бавовну та забороняючи утилізацію відходів банкнот на звалищах.

Крім того, виробники банкоматів і банки досягли прогресу у зменшенні впливу своїх пристроїв на навколишнє середовище. Опубліковане дослідження показує, що підвищення енергоефективності банкоматів сприяло зменшенню їхнього впливу на навколишнє середовище на 35% у період з 2004 по 2019 рік.