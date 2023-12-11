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11 грудня 2023, 19:10

Центробанк ЄС підрахував вплив банкнот євро на природу

Дослідження ЄЦБ показує, що вплив від використання банкнот євро на природу дорівнює еквіваленту 8 км пробігу автомобіля або лише 0,01% загального впливу на навколишнє середовище від річної споживчої діяльності європейця. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Дослідження ЄЦБ показує, що вплив від використання банкнот євро на природу дорівнює еквіваленту 8 км пробігу автомобіля або лише 0,01% загального впливу на навколишнє середовище від річної споживчої діяльності європейця.

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Як зазначається, дослідження вимірювало потенційний вплив всіх видів діяльності в повному циклі виробництва банкнот євро — від закупівлі сировини, виробництва, розповсюдження та обігу до утилізації національними центральними банками країн єврозони.

Основними факторами, що впливали на екологічний слід від банкнот євро як платіжного засобу, є енергоспоживання банкоматів і транспортування, а також обробка банкнот регуляторами, виробництво паперу та перевірка автентичності банкнот у банкоматах. Тривалий термін служби банкнот і той факт, що вони використовуються для багатьох платежів, означає, що вплив виробництва банкнот є меншим, ніж вплив транспортування і розповсюдження.

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З 2004 року ЄС докладає зусиль для зменшення впливу банкнот євро на навколишнє середовище, наприклад, використовуючи лише 100% екологічно чисту бавовну та забороняючи утилізацію відходів банкнот на звалищах.

Крім того, виробники банкоматів і банки досягли прогресу у зменшенні впливу своїх пристроїв на навколишнє середовище. Опубліковане дослідження показує, що підвищення енергоефективності банкоматів сприяло зменшенню їхнього впливу на навколишнє середовище на 35% у період з 2004 по 2019 рік.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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youknow
youknow
11 грудня 2023, 22:28
#
ЄС не про те думає☻Не в тому напрямку, тому що вплив євро — «лише 0,01% загального впливу на навколишнє середовище»
ЄС потрібно зробити все, щоб зупинити війну в Україні (та не блокувати кордони, допомогу). Війна це вибухи, постріли, горіння. Була весна-літо, можна було на три місяці просто перестати купувати російську нафту, природний газ, на три-шість місяців…і війна завершиться швидко. Також за три-шість місяців стане реальна допомога навколишньому середовищу.
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