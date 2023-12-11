Польські перевізники завершили блокування пункту пропуску «Дорогуськ — Ягодин»

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«За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 14:00 (за київським часом) завершилася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску «Дорогуськ — Ягодин», — сказав він.

За словами Демченка, оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

«Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень», — закликав речник ДПСУ.

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Він нагадав, що до блокади через цей напрямок упродовж доби кордон перетинало 1200−1300 вантажівок. Тоді як під час акції протесту за добу на в'їзд в Україну оформляли 100−130 вантажних автомобілів, на виїзд — близько 30.

Стосовно розблокування інших пунктів пропуску, Демченко зауважив, що поки інформація не надходила від польської сторони.

Передісторія

Акція протесту розпочалась 6 листопада. Польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава Руська», «Дорогуськ — Ягодин». Згодом активісти перекрили рух й на четвертому пункті пропуску «Медика-Шегіні». За словами організаторів, протести будуть тривати до 1 лютого або до виконання вимог.

Окрім вищезазначеного, перевізники хочуть посилення транспортних правил у межах організації «Європейська конференція міністрів транспорту», заборону на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси і бухгалтерія перебувають за межами Євросоюзу, доступу до української системи «Шлях».