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11 грудня 2023, 17:01

Польські перевізники завершили блокування пункту пропуску «Дорогуськ — Ягодин»

За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща сьогодні о 14:00 (за київським часом) завершилася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску «Дорогуськ — Ягодин». Про це повідомив Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща сьогодні о 14:00 (за київським часом) завершилася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску «Дорогуськ — Ягодин».
Фото:pravda.com.ua

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Що відомо

«За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 14:00 (за київським часом) завершилася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску «Дорогуськ — Ягодин», — сказав він.

За словами Демченка, оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

«Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень», — закликав речник ДПСУ.

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Він нагадав, що до блокади через цей напрямок упродовж доби кордон перетинало 1200−1300 вантажівок. Тоді як під час акції протесту за добу на в'їзд в Україну оформляли 100−130 вантажних автомобілів, на виїзд — близько 30.

Стосовно розблокування інших пунктів пропуску, Демченко зауважив, що поки інформація не надходила від польської сторони.

Передісторія

Акція протесту розпочалась 6 листопада. Польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава Руська», «Дорогуськ — Ягодин». Згодом активісти перекрили рух й на четвертому пункті пропуску «Медика-Шегіні». За словами організаторів, протести будуть тривати до 1 лютого або до виконання вимог.

Окрім вищезазначеного, перевізники хочуть посилення транспортних правил у межах організації «Європейська конференція міністрів транспорту», заборону на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси і бухгалтерія перебувають за межами Євросоюзу, доступу до української системи «Шлях».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
TAN72
TAN72
11 грудня 2023, 17:17
#
Как железкой повезли фуры,так сразу и отменили 🤔
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+65
AleksandrBank
AleksandrBank
11 грудня 2023, 18:25
#
Думаю там просто зміна уряду на цьому тижні.
+
0
innapcholko
innapcholko
11 грудня 2023, 21:49
#
Лучше бы прото задавили протестующих.
Известны случаию про погибших дальнобойщиков из-за этих протестующих — лучше бы давили этих гадов — даже если бы посадили — то остались бы живыми!
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