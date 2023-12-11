На ринку чіпів з'явиться новинка, яка стане основою для передових технологій

Провідні компанії у галузі виробництва чіпів TSMC, Samsung та Intel заявили про створення чіпів наступного покоління, які стануть основою для нових смартфонів, центрів обробки даних і штучного інтелекту, пише Financial Times.

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Нові наночіпи

Провідні виробники напівпровідників прагнуть створити так звані 2-нанометрові процесорні чипи. Ці чипи визначать майбутнє галузі вартістю $500 млрд.

Як пише видання, компанія TSMC з Тайваню, лишається лідером на цьому ринку. Втім, Samsung та Intel намагаються скоротити розрив й визначальним у цьому будуть нові продукти.

Будь-яка компанія, яка стане технологічним лідером у сфері передових напівпровідників наступного покоління, матиме хороші можливості для домінування в галузі, пишуть на Financial Times.

Прогнозується різке підвищення попиту на чипи для центрів обробки даних, які забезпечують генеративні послуги штучного інтелекту.

Конкуренція

TSMC вже продемонструвала результати технологічних випробувань своїх прототипів N2 (2-нанометри) деяким зі своїх найбільших клієнтів, зокрема Apple та Nvidia, кажуть джерела.

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Водночас в Samsung заявили, що корейський виробник чипів пропонує знижені ціни на свої останні 2-нанометрові прототипи, намагаючись залучити інтерес великих клієнтів.

Колишній лідер ринку Intel також зробив сміливу заяву про випуск чипів наступного покоління до кінця наступного року. Це може повернути компанії перевагу над азіатськими конкурентами.