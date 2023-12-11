Ціни на золото впали нижче за $2000 після даних щодо ринку праці США

Ціни на золото впали нижче за ключові рівні на азіатських торгах у понеділок, оскільки сильні дані щодо ринку праці в США змусили трейдерів переглянути надії на те, що Федеральна резервна система почне знижувати процентну ставку раніше в 2024 році.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінилася ціна

Спотове золото впало нижче за відмітку $2000 за унцію, що ознаменувало різкий відкат від рекордних максимумів, досягнутих минулого тижня. Стійкий долар та ознаки зміцнення економіки США зробили ключовий вплив на жовтий метал на тлі покращення настроїв щодо ризиків.

До 23:19 за східним часом (04:19 за Грінвічем) спотове золото впало на 0,4% до $1996,24 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в лютому, впали на 0,1% до $2012,75 за унцію. Обидва інструменти торгувалися приблизно на 150 доларів нижче за рекордні максимуми, досягнуті минулого тижня.

Читайте: Золото поставило новий ціновий рекорд: 3 сценарії для тих, хто вже вклався у цей актив

Трейдери також з побоюванням ставляться до золота перед засіданням ФРС, яке відбудеться цього тижня і на якому, як очікується, центральний банк запропонує зберегти процентну ставку на колишньому рівні.

Але за перспективами ФРС щодо пом'якшення грошово-кредитної політики у 2024 році пильно стежитимуть, тим більше що останні дані свідчать про сильну динаміку ринку праці в США.

П'ятничні дані щодо платіжних відомостей у несільськогосподарському секторі США змусили ринок різко скоротити очікування зниження ставки вже у березні 2024 року, що спричинило значні втрати для золота.

Апетит до ризику також підвищився після публікації даних, оскільки вони свідчили про достатню силу економіки США для можливості «м'якої посадки». Ціни на золото впали, тоді як фондові індекси зросли.

Крім ФРС, на цьому тижні мають бути ухвалені рішення щодо відсоткових ставок Банку Англії, Європейського центрального банку та Швейцарського національного банку, причому всі 3 банки, швидше за все, заявлять про підвищення процентних ставок на більш тривалий термін.

Підвищення відсоткових ставок негативно позначається на цінах на золото, оскільки підвищує вартість можливості інвестування у жовтий метал, який не дає прибутковості.

Наприкінці тижня також мають вийти дані щодо інфляції у США за листопад.

Ціни на мідь

Серед промислових металів ціни на мідь впали у понеділок на тлі слабких економічних сигналів від основного імпортера Китаю.

Ф'ючерс на мідь із терміном у березні впав на 0,6% до $3,8087 за фунт.

Дані, опубліковані у вихідні, показали, що китайський індекс споживчих цін скоротився у листопаді другий місяць поспіль, тоді як скорочення індексу цін виробників поглибилося вже чотирнадцятий місяць поспіль.

Дані вказують на те, що найбільший у світі імпортер міді, швидше за все, зіткнеться зі стійкою економічною слабкістю в найближчі місяці, оскільки витрати не зможуть збільшитися, незважаючи на заходи для підвищення ліквідності з боку Пекіна.

Слабкі показники інфляції значною мірою затьмарили недавні дані, що свідчать про те, що китайський імпорт міді в листопаді залишався на високому рівні.