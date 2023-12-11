Курс валют на 11 грудня: в обмінниках долар підскочив на 20 копійок

У понеділок, 11 грудня, на готівковому ринку курс долара у купівлі та продажу не змінився. Євро у покупці не змінилося, а у продажу втратило 5 копійок.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

В обмінниках долар подорожчав на 20 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу. Курс євро зріс на 14 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,45 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,55 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,55−37,58, євро — 40,39−40,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,76−36,78 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,54−39,55 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.