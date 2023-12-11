Нацбанк оштрафував власників терміналів City24 та платіжної системи Easypay

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Причина штрафу

Компанії оштрафовані за неналежне забезпечення організації та проведення первинного фінансового моніторингу, у тому числі не забезпечення належної ідентифікації ініціаторів грошових переказів.

Крім того, «Контрактовий дім» не вчасно та не у повному обсязі надавав відповіді на запити інспекційної групи НБУ. Компанія також порушила правила подання звітності, за що була додатково оштрафована на 51 тис. грн.

Кого ще оштрафував НБУ

Державний «Укрексімбанк» на 400 тисяч гривень за порушення вимог проведення валютних операцій;

банк «Авангард» — на 51 тисячу гривень за неналежне використання ризик-орієнтованого підходу;

ТОВ «Алекскредит» — на 595 тисяч гривень за неналежне виконання вимог для замобігання відмивання коштів;

ТОВ «Валта груп» — на 250 тисяч гривень за порушення при проведенні валютно-обмінних операцій;

ГК «Ломбард «Добрі традиції» — на 170 тис. грн за порушення вимог щодо фінмоніторингу;

ТОВ «СБ «Гранд іншур» — на 102 тисячі гривень за невчасне подання звітності;

ТОВ «ФК «Контракт плюс» і ТОВ «ФК «Фінекстра» — на 51 тис. гривень кожне за неподання звітності;

ПрАТ «УФГ» — на 50 тисяч гривень за подання недостовірної інформації про валютні операції.

Крім того, Нацбанк надав письмові застереження «Міжнародному інвестиційному банку» та ТОВ «ФК «Омега Фінанс».