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11 грудня 2023, 8:12

Нацбанк оштрафував власників терміналів City24 та платіжної системи Easypay

Національний банк оштрафував ТОВ «Свіфт гарант» (власник платіжної системи Moneycom та найбільшої мережі платіжних терміналів City24) та ФК «Контрактовий дім» (платіжна система Easypay) на 12,36 млн грн і 8,95 млн грн відповідно. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк оштрафував ТОВ «Свіфт гарант» (власник платіжної системи Moneycom та найбільшої мережі платіжних терміналів City24) та ФК «Контрактовий дім» (платіжна система Easypay) на 12,36 млн грн і 8,95 млн грн відповідно.
Фото: depositphotos

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Причина штрафу

Компанії оштрафовані за неналежне забезпечення організації та проведення первинного фінансового моніторингу, у тому числі не забезпечення належної ідентифікації ініціаторів грошових переказів.

Крім того, «Контрактовий дім» не вчасно та не у повному обсязі надавав відповіді на запити інспекційної групи НБУ. Компанія також порушила правила подання звітності, за що була додатково оштрафована на 51 тис. грн.

Кого ще оштрафував НБУ

  • Державний «Укрексімбанк» на 400 тисяч гривень за порушення вимог проведення валютних операцій;
  • банк «Авангард» — на 51 тисячу гривень за неналежне використання ризик-орієнтованого підходу;
  • ТОВ «Алекскредит» — на 595 тисяч гривень за неналежне виконання вимог для замобігання відмивання коштів;
  • ТОВ «Валта груп» — на 250 тисяч гривень за порушення при проведенні валютно-обмінних операцій;
  • ГК «Ломбард «Добрі традиції» — на 170 тис. грн за порушення вимог щодо фінмоніторингу;
  • ТОВ «СБ «Гранд іншур» — на 102 тисячі гривень за невчасне подання звітності;
  • ТОВ «ФК «Контракт плюс» і ТОВ «ФК «Фінекстра» — на 51 тис. гривень кожне за неподання звітності;
  • ПрАТ «УФГ» — на 50 тисяч гривень за подання недостовірної інформації про валютні операції.

Крім того, Нацбанк надав письмові застереження «Міжнародному інвестиційному банку» та ТОВ «ФК «Омега Фінанс».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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BIlE
BIlE
11 грудня 2023, 10:05
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А штрафувати за ухиляння оподаткування шляхом розміщення коштів в офшорних зонах очільників владних структур, яке ще декілька років тому всплило? А за нецільове використання західної допомоги…
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