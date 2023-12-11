Національний банк оштрафував ТОВ «Свіфт гарант» (власник платіжної системи Moneycom та найбільшої мережі платіжних терміналів City24) та ФК «Контрактовий дім» (платіжна система Easypay) на 12,36 млн грн і 8,95 млн грн відповідно. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
11 грудня 2023, 8:12
Нацбанк оштрафував власників терміналів City24 та платіжної системи Easypay
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Причина штрафу
Компанії оштрафовані за неналежне забезпечення організації та проведення первинного фінансового моніторингу, у тому числі не забезпечення належної ідентифікації ініціаторів грошових переказів.
Крім того, «Контрактовий дім» не вчасно та не у повному обсязі надавав відповіді на запити інспекційної групи НБУ. Компанія також порушила правила подання звітності, за що була додатково оштрафована на 51 тис. грн.
Кого ще оштрафував НБУ
- Державний «Укрексімбанк» на 400 тисяч гривень за порушення вимог проведення валютних операцій;
- банк «Авангард» — на 51 тисячу гривень за неналежне використання ризик-орієнтованого підходу;
- ТОВ «Алекскредит» — на 595 тисяч гривень за неналежне виконання вимог для замобігання відмивання коштів;
- ТОВ «Валта груп» — на 250 тисяч гривень за порушення при проведенні валютно-обмінних операцій;
- ГК «Ломбард «Добрі традиції» — на 170 тис. грн за порушення вимог щодо фінмоніторингу;
- ТОВ «СБ «Гранд іншур» — на 102 тисячі гривень за невчасне подання звітності;
- ТОВ «ФК «Контракт плюс» і ТОВ «ФК «Фінекстра» — на 51 тис. гривень кожне за неподання звітності;
- ПрАТ «УФГ» — на 50 тисяч гривень за подання недостовірної інформації про валютні операції.
Крім того, Нацбанк надав письмові застереження «Міжнародному інвестиційному банку» та ТОВ «ФК «Омега Фінанс».
Джерело: Мінфін
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