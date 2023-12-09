Обсяг торгів новим токеном Jito за добу перевищив $1 мільярд

На крипторинку 8 грудня почали торгувати новим токеном Jito (JTO) на базі Solana. Обсяг торгів за першу добу перевищив $1 мільярд. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

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Старт торгів

На старті котирування JTO досягали $6, але згодом скорегувалися й на момент написання матеріалу ціна становить $3,78 за одну монету. Капіталізація токену $434 млн.

Динаміка капіталізації JTO за два дні / Скриншот сайту CoinMarketCap

Загальна емісія токена становить 1 млрд монет, з яких наразі в обігу перебуває 115 млн JTO.

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З них 80 млн монет було виділено на airdrop для ранніх користувачів протоколу, а також на окремі асигнування для валідаторів та інших учасників спільноти.

Мета монети

Як зазначають на ForkLog, Jito створює інфраструктуру, що знижує негативний вплив від ботів на основну екосистему Solana. За заявою розробників, мережа валідаторів Jito управляє 40% заблокованих активів. За останню добу Solana зросла на 5%.