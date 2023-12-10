Україна виконала всі умови для отримання чергового траншу ЄС на 1,5 мільярда євро

Україна виконала всі вимоги по програмі макрофінансової допомоги від ЄС й може розраховувати на черговий транш на суму 1,5 млрд євро . Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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За словами Железняка, гроші повинні поповнити бюджет вже наступного тижня.

Раніше «Мінфін» писав про те, що 22 листопада, Мінфін України залучив десятий транш масштабної макрофінансової допомоги від ЄС (МФД+) на 2023 рік у розмірі 1,5 млрд євро.

Фінансування у рамках МФД+ надається на пільгових умовах: термін погашення кредиту складає 35 років, відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

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