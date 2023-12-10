В Україні планують штрафувати за порушення комендантської години

У Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт № 10195, який передбачає введення штрафів за порушення комендантської години. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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Які будуть штрафи

Штрафувати планують як громадян, так і бізнес. Згідно з документом, за порушення комендантської години громадяни можуть сплатити від 8,5 до 17 тис грн, керівники бізнесу — 51−102 тис грн.

Повторні порушення збільшать розміри штрафів на 17−34 тис грн для громадян й 170−340 тис грн для підприємців.

Законопроект ще буде розглядатися у комітетах Ради й на засіданні парламенту, тому можливі зміни. Штрафи почнуть діяти у разі ухвалення документу у цілому.

Комендантська година

Через повномасштабне вторгнення росії 24 лютого 2022 року по всій Україні було запроваджено воєнний стан та комендантську годину. Але місцеві військові адміністрації в кожному регіоні встановлюють свої межі комендантської години відповідно до ситуації.

У більшості регіонів комендантська година починається о 23-й годині або опівночі та закінчується о 4-й або 5-й годині ранку. Лише у Херсонській, Донецький та Луганській областях комендантська година починається о 20-й або 21-й годині і триває до 6-ї ранку.

Єдиний регіон України, де комендантської години немає взагалі — це Закарпаття.

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