У Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт № 10195, який передбачає введення штрафів за порушення комендантської години. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
В Україні планують штрафувати за порушення комендантської години
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Які будуть штрафи
Штрафувати планують як громадян, так і бізнес. Згідно з документом, за порушення комендантської години громадяни можуть сплатити від 8,5 до 17 тис грн, керівники бізнесу — 51−102 тис грн.
Повторні порушення збільшать розміри штрафів на 17−34 тис грн для громадян й 170−340 тис грн для підприємців.
Законопроект ще буде розглядатися у комітетах Ради й на засіданні парламенту, тому можливі зміни. Штрафи почнуть діяти у разі ухвалення документу у цілому.
Комендантська година
Через повномасштабне вторгнення росії 24 лютого 2022 року по всій Україні було запроваджено воєнний стан та комендантську годину. Але місцеві військові адміністрації в кожному регіоні встановлюють свої межі комендантської години відповідно до ситуації.
У більшості регіонів комендантська година починається о 23-й годині або опівночі та закінчується о 4-й або 5-й годині ранку. Лише у Херсонській, Донецький та Луганській областях комендантська година починається о 20-й або 21-й годині і триває до 6-ї ранку.
Єдиний регіон України, де комендантської години немає взагалі — це Закарпаття.
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Коментарі - 10
Якщо таке приймуть — це свідчить про суттєве збільшення прірви мж держслужбовцями — та звичайними людьми. Значит для таких «законотворців» — точно не буде майбутнього розвитку та продовження кар'єри.
Штраф за те що спіймали п’яним за кермом ще більше. Спробуй просто не бухати за кермом і не гуляти після початку коменданської години.
Якщо таке приймуть — це свідчить про суттєве збільшення прірви мж держслужбовцями — та звичайними людьми.
Цей штраф нерозрізняє порушник держслужбовець чи ні.
> і не гуляти після початку коменданської години
Ты сначала получишь штраф, а потом будешь бегать по судам и доказывать: гулял ты под луной, или сердце схватило, а лекарство кончилось, и в круглосуточную аптеку пришлось бежать. Или поезд в 3 ночи приехал.
> Цей штраф нерозрізняє порушник держслужбовець чи ні.
Идея в том, что людям «с полномочиями» (да и прочим блатным) получить бумагу, дающую право на перемещения в комендантсткий, сильно проще, чем «пересичному».
Я не знаю нащо ти косиш під ідіота бо отримати штраф можна тільки якщо гуляти після 23 у східно-центральних регіонах, та після 24 у західних. Якщо вже так кортить лазити по місту в 2 ночі то їдь до Ужгорода — там коментаднської години немає і можеш гуляти всю ніч.
Якщо ж 300 гривень на Ужгород не знайшлось то за 20−30 можна доїхати до найближчого ліса чи поля в області і гуляти там — 101% що там тебе ніхто не оштрафує.
Идея в том, что людям «с полномочиями» (да и прочим блатным) получить бумагу,
Люди з полномочіями це не тільки держслужбовці. Ось абсолютно всі водії автобусів що перевозять пасажирів між областями, та абсолютно всі водії Нової пошти, а також абсолютно всі залізничники що працюють вночі, а не лише з 8 до 17 мають таку бумагу.
Одночасно з цим десь 99% мерів міст і навіть деякі керівники військових адміністрацій таких папірців не мають чи мають ті які діють в обмежених регіонах, як от наприклад сталося с Сергієм Гамалієм якого затримали за порушення комендантської години в Чернівцях.
дающую право на перемещения в комендантсткий, сильно проще, чем «пересичному».
Якщо тобі треба ити на роботу в 2 ночі до звернись до свого керівництва — воно отримає для тебе такий папірець.
та не давати кому небудь нісенітні «поради» не по темі коментаря, накшталт: «бухати за кермом» та «держслужбовець чи ні».
нагадую тобі:
по паерше, мова в моєму коментарі іде про несумісність розміру штрафів з розміром доходів більшості громадян
по друге, «82845392» — додав обставини, згідно яких можна отримати штраф, а потім витрачати зусилля для його спростування
в третьих, цей законопроект свідчить про суттєве збільшення прірви мж держслужбовцями — та звичайними людьми. Значит для таких «законотворців» — точно не буде майбутнього розвитку та продовження кар'єри
Но, уверен что любой гражданин. любая организация, обратившись в Суд с требованием отмены наложенного взыскания (штрафа) получит положительное решение или в Суде первой инстанции или в апелляции.
Вопрос в другом — возмещение наложенного штрафа, судебного сбора и возможного ущерба в проведении оперативных мероприятий связанных с задержанием нарушителей и т. п. По факту — составляет протокол (по факту задержания и установлении факта нарушения) и вынесение соответствующего постановления о наложения взыскания производится представителями воено — гражданской администрации или сотрудниками Нац полиции. И те, и другие . согласно законодательства - привлечены к обеспечению национальной безопасности (залучені до заходів із забезпечення національної безпеки і оборони) И согласно принятой «постановы» КМУ, казначейству запрещаются выплаты по возмещению мат ущерба и других выплат гражданам этими структурами на период военного положения.
Ну и есть «Висновок» непопулярного у депутатов «Головного науково-експертне управління ВР»
можете ознакомиться —
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2074491
Порядок здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2020 р. № 573