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10 грудня 2023, 11:02

В Україні планують штрафувати за порушення комендантської години

У Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт № 10195, який передбачає введення штрафів за порушення комендантської години. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

У Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт № 10195, який передбачає введення штрафів за порушення комендантської години.

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Які будуть штрафи

Штрафувати планують як громадян, так і бізнес. Згідно з документом, за порушення комендантської години громадяни можуть сплатити від 8,5 до 17 тис грн, керівники бізнесу — 51−102 тис грн.

Повторні порушення збільшать розміри штрафів на 17−34 тис грн для громадян й 170−340 тис грн для підприємців.

Законопроект ще буде розглядатися у комітетах Ради й на засіданні парламенту, тому можливі зміни. Штрафи почнуть діяти у разі ухвалення документу у цілому.

Комендантська година

Через повномасштабне вторгнення росії 24 лютого 2022 року по всій Україні було запроваджено воєнний стан та комендантську годину. Але місцеві військові адміністрації в кожному регіоні встановлюють свої межі комендантської години відповідно до ситуації.

У більшості регіонів комендантська година починається о 23-й годині або опівночі та закінчується о 4-й або 5-й годині ранку. Лише у Херсонській, Донецький та Луганській областях комендантська година починається о 20-й або 21-й годині і триває до 6-ї ранку.

Єдиний регіон України, де комендантської години немає взагалі — це Закарпаття.

Читайте також: На гроші фігурантів кримінальних справ АРМА закупила військові облігації на 3,6 мільярди

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+30
youknow
youknow
10 грудня 2023, 18:15
#
«вчасно та грамотно» 8,5 тис. грн при реальній заробітній платі 6,5 тис грн (здебільш по Україні, після оподаткування).
Якщо таке приймуть — це свідчить про суттєве збільшення прірви мж держслужбовцями — та звичайними людьми. Значит для таких «законотворців» — точно не буде майбутнього розвитку та продовження кар'єри.
+
0
Три літри
Три літри
10 грудня 2023, 21:24
#
«вчасно та грамотно» 8,5 тис. грн при реальній заробітній платі 6,5 тис грн (здебільш по Україні, після оподаткування).

Штраф за те що спіймали п’яним за кермом ще більше. Спробуй просто не бухати за кермом і не гуляти після початку коменданської години.

Якщо таке приймуть — це свідчить про суттєве збільшення прірви мж держслужбовцями — та звичайними людьми.

Цей штраф нерозрізняє порушник держслужбовець чи ні.
+
+30
82845392
82845392
11 грудня 2023, 6:20
#
Вот зачем косить под идиота?

> і не гуляти після початку коменданської години

Ты сначала получишь штраф, а потом будешь бегать по судам и доказывать: гулял ты под луной, или сердце схватило, а лекарство кончилось, и в круглосуточную аптеку пришлось бежать. Или поезд в 3 ночи приехал.

> Цей штраф нерозрізняє порушник держслужбовець чи ні.

Идея в том, что людям «с полномочиями» (да и прочим блатным) получить бумагу, дающую право на перемещения в комендантсткий, сильно проще, чем «пересичному».
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0
Три літри
Три літри
11 грудня 2023, 11:01
#
Ты сначала получишь штраф, а потом будешь бегать по судам и доказывать: гулял ты под луной, или сердце схватило

Я не знаю нащо ти косиш під ідіота бо отримати штраф можна тільки якщо гуляти після 23 у східно-центральних регіонах, та після 24 у західних. Якщо вже так кортить лазити по місту в 2 ночі то їдь до Ужгорода — там коментаднської години немає і можеш гуляти всю ніч.
Якщо ж 300 гривень на Ужгород не знайшлось то за 20−30 можна доїхати до найближчого ліса чи поля в області і гуляти там — 101% що там тебе ніхто не оштрафує.

Идея в том, что людям «с полномочиями» (да и прочим блатным) получить бумагу,

Люди з полномочіями це не тільки держслужбовці. Ось абсолютно всі водії автобусів що перевозять пасажирів між областями, та абсолютно всі водії Нової пошти, а також абсолютно всі залізничники що працюють вночі, а не лише з 8 до 17 мають таку бумагу.
Одночасно з цим десь 99% мерів міст і навіть деякі керівники військових адміністрацій таких папірців не мають чи мають ті які діють в обмежених регіонах, як от наприклад сталося с Сергієм Гамалієм якого затримали за порушення комендантської години в Чернівцях.

дающую право на перемещения в комендантсткий, сильно проще, чем «пересичному».

Якщо тобі треба ити на роботу в 2 ночі до звернись до свого керівництва — воно отримає для тебе такий папірець.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 грудня 2023, 11:04
#
Виталий, я был на много лучшего о тебе мнения, ну принимая во внимание , скорее всего воспитание. Но сегодня ты действительно «пробил дно».
+
0
youknow
youknow
11 грудня 2023, 10:57
#
Спробуй бути розумним та ввічливим, для початку — Три літри.
та не давати кому небудь нісенітні «поради» не по темі коментаря, накшталт: «бухати за кермом» та «держслужбовець чи ні».

нагадую тобі:
по паерше, мова в моєму коментарі іде про несумісність розміру штрафів з розміром доходів більшості громадян
по друге, «82845392» — додав обставини, згідно яких можна отримати штраф, а потім витрачати зусилля для його спростування
в третьих, цей законопроект свідчить про суттєве збільшення прірви мж держслужбовцями — та звичайними людьми. Значит для таких «законотворців» — точно не буде майбутнього розвитку та продовження кар'єри
+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
10 грудня 2023, 19:26
#
Після того як нам недають тепер грошей партнери, вирішили обідрати людей…
+
0
Bitcoin
Bitcoin
10 грудня 2023, 19:26
#
Больше ада!
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 грудня 2023, 7:44
#
Я не призываю нарушать требования выполнения решений воено -гражданской администраций в плане нарушения комендантского часа.
Но, уверен что любой гражданин. любая организация, обратившись в Суд с требованием отмены наложенного взыскания (штрафа) получит положительное решение или в Суде первой инстанции или в апелляции.
Вопрос в другом — возмещение наложенного штрафа, судебного сбора и возможного ущерба в проведении оперативных мероприятий связанных с задержанием нарушителей и т. п. По факту — составляет протокол (по факту задержания и установлении факта нарушения) и вынесение соответствующего постановления о наложения взыскания производится представителями воено — гражданской администрации или сотрудниками Нац полиции. И те, и другие . согласно законодательства - привлечены к обеспечению национальной безопасности (залучені до заходів із забезпечення національної безпеки і оборони) И согласно принятой «постановы» КМУ, казначейству запрещаются выплаты по возмещению мат ущерба и других выплат гражданам этими структурами на период военного положения.
Ну и есть «Висновок» непопулярного у депутатов «Головного науково-експертне управління ВР»
можете ознакомиться —
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2074491
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 грудня 2023, 7:50
#
Ну, а всем «экспертам» рекомендую ознакомиться —

Порядок здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2020 р. № 573
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