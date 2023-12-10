Дефляція в Китаї досягла максимуму за три роки

Індекс споживчих цін в Китаї впав на 0,5%, що є найбільшим показником за останні три роки. Дефляція й слабкий внутрішній попит заважають одній з наймогутніших світових економік відновитися після кризи. Про це пише Reuters.

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Дефляція в Китаї

Такі фактори ставлять під сумнів відродження економіки Китаю у 2024 році, зазначає видання. Індекс споживчих цін впав на 0,5%, порівняно з минулим роком, та навіть з жовтнем 2023 року. Тиск падіння цін продовжиться й на початку наступного року.

«Це виявилося глибшим, ніж середній прогноз в опитуванні Reuters, який передбачав зниження на 0,1% як в річному, так і в місячному обчисленні. Зниження індексу споживчих цін в річному обчисленні було найстрімкішим з листопада 2020 року. Ці цифри додаються до нещодавніх змішаних даних про торгівлю», — йдеться в повідомленні.

Причини

Головний економіст Jones Lang Lasalle, Брюс Панг, вважає, що головними чинниками слабкого відновлення Китаю є падіння світових цін на енергоносії, згасання зимового туристичного буму та критичний надлишок пропозиції.

Попри невтішні оцінки, представники китайської влади позитивно оцінюють загрози для економіки. Голова центрального банку Китаю заявив, що інфляція має «піти вгору», а очільниця міністерства економіки Китаю зазначила, що ризики є «контрольованими».

Як очікується, влада Китаю стимулюватиме внутрішній попит та намагатиметься прискорити економічне відновлення, про це зазначають державні ЗМІ, цитуючи політбюро Комуністичної партії Китаю.

Раніше «Мінфін» писав, що 5 грудня Moody’s змінило прогноз щодо китайських державних облігацій до негативного, що підкреслює проблему рівня боргу економіки цієї країни.

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