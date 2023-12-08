Moody’s радить своїм працівникам у Китаї попрацювати з дому: бояться помсти

Агенція Moody’s, яка нещодавно понизила кредитний рейтинг Китаю, радить своїм працівникам в цій країні якийсь час попрацювати вдома. В компанії остерігаються помсти з боку влади. Про це пише Financial Times.

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Що кажуть працівники

Як розповів один з працівників китайського відділу, в компанії не пояснили причину, але всі й так розуміють. «Ми боїмося урядових перевірок», — сказав він.

Moody’s також порадило працівникам у Гонконгу тимчасово уникати поїздок на материковий Китай.

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«Китайська влада може створити неприємності, якщо захоче», — сказав у розмові з виданням інший співрозмовник у Moody’s.

Передісторія

5 грудня агентство змінило прогноз щодо китайських державних облігацій до негативного, що підкреслює проблему рівня боргу економіки цієї країни, яка вважається другою за потужністю у світі.

Китайський уряд розчарований оцінкою Moodyʼs й запевняє, що економіка країни «буде дуже стійкою та має великий потенціал». Вплив спаду на ринку нерухомості перебуває під контролем, йдеться у заяві міністерства фінансів, пише Bloomberg.