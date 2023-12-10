Протягом минулої доби українські воїни знищили 700 російських солдатів, 4 танка й 10 БМП. Про це свідчать дані генштабу.
10 грудня 2023, 9:08
Втрати рф в Україні за 9 грудня: 700 окупантів й 10 БМП
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Загальні бойові втрати противника
- особового складу — близько 338820 (+700) осіб
- танків — 5636 (+4) од
- бойових броньованих машин — 10529 (+10) од
- артилерійських систем — 8064 (+6) од
- РСЗВ — 919 (+0) од
- засоби ППО — 605 (+0) од
- літаків — 324 (+0) од
- гелікоптерів — 324 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6136 (+0)
- крилаті ракети — 1586 (+1)
- кораблі /катери — 22 (+0) од
- підводні човни — 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10623 (+25) од
- спеціальна техніка — 1162 (+3) од
Джерело: Мінфін
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