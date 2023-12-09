Прати треба вночі: Міненергетики просить економити світло

Міністерство енергетики простись українців економити світло, оскільки через постійні обстріли росіянами інфраструктури виникає дефіцит на енергоресурси. Про це пресслужба міністерства повідомила у Telegram.

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Ситуація контрольована

Наразі дефіцит незначний. В уряді запевнили, що ситуація контрольована й в жодній області не будуть обмежувати електропостачання. Втім, ворожі обстрілі тривають й інфраструктура має серйозні пошкодження.

Для покриття дефіциту будуть використані резерви гідрогенерації та екстрена імпортна електроенергія від країн-сусідів, повідомили в Міністерстві.

Треба економити

В уряді закликають українців економити енергію. Важливо зменшувати навантаження на систему у пікові години споживання, особливо ввечері з 16:00 до 18:00.

«Міненерго звертається до споживачів з проханням допомогти енергетикам та усім, для кого світло є критичною потребою — лікарям, комунальникам, військовим. Треба зменшити використання енергоємних приладів, перенесіть прання на нічні години. Так ви поділитесь світлом з тими, хто його справді потребує», — йдеться у повідомленні.

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