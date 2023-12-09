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9 грудня 2023, 14:36

Прати треба вночі: Міненергетики просить економити світло

Міністерство енергетики простись українців економити світло, оскільки через постійні обстріли росіянами інфраструктури виникає дефіцит на енергоресурси. Про це пресслужба міністерства повідомила у Telegram.

Міністерство енергетики простись українців економити світло, оскільки через постійні обстріли росіянами інфраструктури виникає дефіцит на енергоресурси.

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Ситуація контрольована

Наразі дефіцит незначний. В уряді запевнили, що ситуація контрольована й в жодній області не будуть обмежувати електропостачання. Втім, ворожі обстрілі тривають й інфраструктура має серйозні пошкодження.

Для покриття дефіциту будуть використані резерви гідрогенерації та екстрена імпортна електроенергія від країн-сусідів, повідомили в Міністерстві.

Треба економити

В уряді закликають українців економити енергію. Важливо зменшувати навантаження на систему у пікові години споживання, особливо ввечері з 16:00 до 18:00.

«Міненерго звертається до споживачів з проханням допомогти енергетикам та усім, для кого світло є критичною потребою — лікарям, комунальникам, військовим. Треба зменшити використання енергоємних приладів, перенесіть прання на нічні години. Так ви поділитесь світлом з тими, хто його справді потребує», — йдеться у повідомленні.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+30
Mr Bungle
Mr Bungle
9 грудня 2023, 15:01
#
Так поднемите тарифы и раставте счетчеки двухтарифные, да…деревня дураков
+
+15
Три літри
Три літри
9 грудня 2023, 15:39
#
А гроші на лічильники ти даш?
+
0
mlp711141
mlp711141
10 грудня 2023, 9:41
#
Для бизнеса в Украине объявили четыре тарифа. Кто мешает три тарифа ввести населению как обязаловку на промышленных условиях? Думаю, народ согласится в ночное время платить не 0,4 тарифа, а 0,25 тарифа, пусть в пиковые часы будет и 1,8 тарифа. Будут приобретать теплоизолированные термопоты и готовить в основном ночью, перед работой. А по приходу с работы, в пиковые часы, ограничатся телевизором и компьютером, или спать.
+
+105
Den1996
Den1996
9 грудня 2023, 15:04
#
У Минэнергетики забыл спросить что и когда мне делать
+
+42
mantis05
mantis05
9 грудня 2023, 16:31
#
Конечно, ты- свободный человек и можешь, когда хочешь использовать электричество, в любых объемах. Но, как свободный человек- ты также волен сидеть во время веерных отключений, без электричества =)
Кто адекватный, тот уже давно себе 2тарифные счетчики поставил, и загрузить стиралку на ночь- не проблема. Кто за городом живёт- ставят себе и продающий счетчик, и термосы-накопители на системы отопления, чтобы ночью экономить.
И только нищие и глупые- свободно страдают :D
+
+15
KValera
KValera
9 грудня 2023, 22:25
#
Mantis05. У меня сверху соседи стирать начинают в 23.30 очень спать хочется в это время.
+
+45
KValera
KValera
9 грудня 2023, 15:30
#
А ещё лучше не пользоваться электроэнергией и просто платить. P. S. На оккупированные территории (почти 2 года) продолжают присылать квитанции за электричество (в личный кабинет).
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 грудня 2023, 16:23
#
А може, як завжди …прикрутити???
+
0
Три літри
Три літри
9 грудня 2023, 18:16
#
Так це і пропонують: прикрутити споживання та перенести на інший час те що прикрутити складно чи неможливо.
+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
9 грудня 2023, 16:42
#
«Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны» (с)

Ну, вы поняли…
+
0
mlp711141
mlp711141
10 грудня 2023, 9:45
#
Думаю, наиболее верное решение — трёхтарифные счётчики населению и промышленные коэффициенты (1,8/1−1,02/0,25 пик/полупик/ночь). Можно на ночном тарифе немало сэкономить. Ну и готовить ужин и заваривать домой чай/кофе (кому нужно) на работе.
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