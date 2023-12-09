Співзасновник monobank став підприємцем року за версією Forbes

Співзасновник monobank Олег Гороховський став підприємцем року за версією Forbes. Церемонія нагородження відбулась у Києві, 8 грудня. Про це повідомили на сайті видання.

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Чому співвласник mono став найкращим

Forbes Ukraine оцінював керівників компаній із річним виторгом та/або оцінкою від $25 млн, які мають значну частку власності в компанії та беруть безпосередню участь в управлінні нею. Кандидатів на звання «Підприємець року» мали змогу пропонувати редакція Forbes та члени журі.

Підприємцем року був обраний Олег Гороховський, оскільки за час війни mono збільшив кількість клієнтів до 7,7 млн (на початку 2022-го було 5 млн), запустив популярний для волонтерських зборів продукт Банку та розпочав вихід на польський ринок. Прогнозують цьогоріч зростання виторгу на 17% та чистого прибутку — у 2,7 раза до еквіваленту в приблизно $240 млн.

У своєму Telegram-каналі Гороховський зазначив, що «бути підприємцем року в країні сильних людей велике щастя та неймовірна відповідальність».

Олег Гороховський під час церемонії нагородження / Фото: Forbes Ukraine

Хто переміг у інших номінаціях

Томаш Фіала (Dragon Capital) отримав нагороду «Антикрихкість»

Ярослава Гресь (United24, Gres Todorchuk) — «Внесок у перемогу»

Лев Жиденко та Тарас Панасенко (Аврора) — «Прорив року»

Лев Жиденко та Віктор Іванчик (Астарта) — «Вибір аудиторії Forbes»

Ростислав та Олена Вовк (Кормотех) — «Родинний бізнес»

Віктор Іванчик — «Прозорість бізнесу та ділова репутація»

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