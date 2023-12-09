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9 грудня 2023, 9:58

Найбагатші родини світу протягом року примножили статки на $1,5 трильйона

Протягом 2023 року найбагатші родини у світі стали ще багатшими на $1,5 трильйона, а перше місце у списку обійняли правителі Еміратів. Про це пише Bloomberg.

Протягом 2023 року найбагатші родини у світі стали ще багатшими на $1,5 трильйона, а перше місце у списку обійняли правителі Еміратів.

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Королівська родина ОАЕ

Мохаммед Аль Нахайян — представник найбагатшої родини у світі за підсумками 2023 року. Він є третім сином засновника та президента ОАЕ й успадкував цю посаду від батька. Родина Аль Нахайян керує, зокрема, столицею цієї держави Абу-Дабі, де видобувають найбільше нафти. Інші члени сім'ї займають посади як в уряді, так і в приватному секторі. Мансур Аль Нахайян є власником футбольного клубу «Манчестер Сіті».

Статки родини: $305 мільярдів.

Мохаммед Аль Нахайян / Фото: Alan Santos/PR

Інші найбагатші родини

Друге місце у списку найбагатших родин світу обіймає родина мережі Walmart (США) Уолтони ($259,7 мільярда). Минулого року саме ця родина була першою.

На третьому місці — власники будинку моди Hermes (Франція), родина Дюма. Їх статки становлять $150 мільярдів.

Також у списку найбагатших родин власники бренду цукерок Марс ($141 млрд) й королівська родина Катару ($133 млрд).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Ta Ra
Ta Ra
9 грудня 2023, 21:05
#
Мохаммед зажав гроші на зуб. Ох уж ті мілліардери…
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