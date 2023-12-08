У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить з Ігорем Мазепою — генеральним директором інвестиційної компанії «Concorde Capital». Говорять про те, куди інвестувати гроші у 2024 році, чи варто зараз інвестувати в українські стартапи, чи інвестувати в землю і що краще купляти: євро чи долар.
8 грудня 2023, 17:14
Ігор Мазепа: Стартапи, куди інвестувати у 2024 році, купляти євро чи долар. Друга частина інтерв'ю (відео)
Це друга частина інтерв'ю. Першу частину дивіться за цим посиланням.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі