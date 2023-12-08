Ігор Мазепа: Стартапи, куди інвестувати у 2024 році, купляти євро чи долар. Друга частина інтерв'ю (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить з Ігорем Мазепою — генеральним директором інвестиційної компанії «Concorde Capital». Говорять про те, куди інвестувати гроші у 2024 році, чи варто зараз інвестувати в українські стартапи, чи інвестувати в землю і що краще купляти: євро чи долар.