У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить з генеральним директором інвестиційної компанії «Concorde Capital» Ігорем Мазепою про те, що буде з курсом в 2024 році, куди зараз інвестувати, якою буде інфляція та зростання ВВП.
7 грудня 2023, 10:20
Ігор Мазепа розповів, яким буде курс долара та зростання ВВП в 2024 році (відео)
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Як все прекрасно і по курсу і по ВВП і донорським вливанням!
Згодні пане Олексію?