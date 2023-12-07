Ігор Мазепа розповів, яким буде курс долара та зростання ВВП в 2024 році (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить з генеральним директором інвестиційної компанії «Concorde Capital» Ігорем Мазепою про те, що буде з курсом в 2024 році, куди зараз інвестувати, якою буде інфляція та зростання ВВП.