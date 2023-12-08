Binance відкликала заявку на ліцензію в Абу-Дабі, Ark Invest продала акції Coinbase на $24,3 млн: що нового на ринку

Binance відкликала заявку на ліцензію в Абу-Дабі

Криптовалютна біржа Binance відкликала заявку на ліцензію з управління фондом колективних інвестицій в Абу-Дабі. У компанії заявили, що це рішення ніяк не пов’язане з тими нормативними складнощами, з якими платформа зіткнулася в США.

На сайті Управління з регулювання фінансових послуг (FSRA) на глобальному ринку Абу-Дабі зазначено, що Binance відкликала заявку ще 7 листопада 2023 року — за два тижні до вироку суду у справі компанії.

У коментарі виданню Reuters представник біржі заявив, що це рішення продиктоване реальною оцінкою потреби компанії в глобальному ліцензуванні. В організації закликали не ототожнювати його з тим фактом, що Мін'юст США зобов’язав платформу виплатити штраф у $4,3 млрд.

Зазначимо, фонд колективних інвестицій належить до категорії пайових фінансових продуктів. Зазначена ліцензія дає змогу емітенту випустити такий продукт і управляти ним на локальному ринку.

Binance отримала дозвіл на надання фінансових послуг від FSRA в листопаді 2023 року. Ліцензія, зокрема, дозволяє платформі виконувати функції кастодіана для деяких інституційних клієнтів.

Ark Invest продала акції Coinbase на $24,3 млн

6 грудня 2023 року компанія Ark Invest продала загалом 180 422 акції біржі Coinbase на суму $24,3 млн. Цінні папери реалізували з трьох фондів — ARKK, ARKF і ARKW.

Ціна до закриття торгів 6 грудня становила $134,63. Позиція трохи просіла після піку в $147,7, зафіксованого 5 грудня.

З кінця жовтня 2023 року це третій великий продаж цінних паперів за цією позицією. Попередня реалізація була 30 листопада. Акції продали по $127,8.

Також компанія реалізувала 99 595 акцій трасту GBTC компанії Grayscale Investments. На момент закриття торгів 6 грудня ціна була зафіксована на позначці в $34,92. Це принесло компанії $3,4 млн.

Суд видав офіційну заборону на виїзд Чанпена Чжао зі США

У четвер, 7 грудня, окружний суддя Річард Джонс офіційно ухвалив, що колишній глава біржі Binance Чанпен Чжао залишиться у США до винесення вироку в його справі.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року Чжао визнав провину в порушенні закону «Про банківську таємницю» і погодився виплатити штраф. Незабаром після цього Чжао вийшов під заставу в $175 млн.

Компанія LayerZero анонсувала запуск токена у 2024 році

Команда LayerZero Labs анонсувала вихід токена та проведення аірдропу у першій половині 2024 року.

«LayerZero завжди будувався з можливістю мати власний токен у протоколі, що можна побачити в незмінюваному коді, запущеному в перший день. Ми чули, як спільнота обговорювала це протягом останніх кількох місяців і як не вистачало чіткої інформації з цього приводу. Зараз ми однозначно заявляємо, що токен LayerZero буде. Його поширення — це те, що ми прагнемо зробити правильно, і очікуємо, що це станеться в першій половині 2024 року», — заявили у компанії.