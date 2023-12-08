Європейський інвестбанк, який фінансує Україну, очолить Надя Кальвіньйо

Європейський інвестиційний банк, який фінансує Україну, очолить іспанка Надя Кальвіньйо. Про це пише пресслужба банку.

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Міністри фінансів Євросоюзу погодили призначення іспанки Наді Кальвіньйо на посаду президентки Європейського інвестиційного банку з 1 січня 2024 року.

Кальвіньйо — економістка та віцепрем'єрка в іспанському уряді Педро Санчеса.

Посада президента ЄІБ має значення для України, тому що ця установа буде відігравати ключову роль у відновленні країни, а Кальвінйо має очолювати її протягом наступних шести років.

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«ЄІБ — ключова інституція в європейській економіці. Надалі він відіграватиме ще важливішу роль у фінансуванні зеленого переходу, наданні фінансової підтримки відбудові України, а також підтримці ролі Європи у світі», — сказала Кальвіньйо.

Банк, заснований у 1958 році, розподіляє фінансові ресурси на проєкти, які допомагають досягнути цілей Європейського союзу.

Кальвіньйо — перша жінка на посаді голови Європейського інвестбанку.