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8 грудня 2023, 12:08

ЄС хоче надати країнам-членам право блокувати імпорт російського газу — Financial Times

Європейський Союз планує надати своїм країнам-членам право блокувати доступ російських та білоруських компаній до своїх газопроводів і терміналів скрапленого газу. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на проєкт рішення Брюсселя.

Європейський Союз планує надати своїм країнам-членам право блокувати доступ російських та білоруських компаній до своїх газопроводів і терміналів скрапленого газу.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що будь-яка країна-член ЄС зможе заборонити компаніям з росії та білорусі купувати потужності у своїх газопроводах і терміналах зрідженого природного газу (ЗПГ), згідно з проєктом законодавчого документа, запропонованого Брюсселем.

Видання з посиланням на високопосадовця блоку стверджує, що ця пропозиція може стати основою для енергетичних компаній ЄС, щоб вийти з контрактів з російськими постачальниками газу без необхідності виплачувати значні компенсації.

«Хоча блок, що складається з 27 країн-членів, поступово зменшує свою залежність від російських енергоносіїв після вторгнення в лютому 2022 року, він все ще отримує близько десятої частини свого газу, включаючи поставки ЗПГ, з цієї країни. Кілька країн-членів, включаючи Австрію та Угорщину, все ще значною мірою залежать від російських поставок», — йдеться в повідомленні.

Крім того, країнам-членам ЄС буде дозволено частково або, якщо це виправдано, повністю обмежити доступ до інфраструктури газових операторів з росії та білорусі, «якщо це необхідно для захисту їхніх суттєвих інтересів безпеки.

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Так Єврокомісія хоче підштовхнути країни-члени до припинення імпорту газу, що залишився. Деякі країни-члени, включаючи Польщу та країни Балтії, вимагають більш жорстких дій проти рф.

Очікується, замість прямої заборони на імпорт російського газу, яка могла б дестабілізувати ринки і якій чинили опір країни з невеликою кількістю альтернатив, Єврокомісія спробувала переконати столиці диверсифікувати джерела палива, поставивши за мету звільнити ЄС від російського викопного палива до 2027 року.

За даними Євростату, у третьому кварталі 2023 року росія постачала близько 12% від загального обсягу імпорту газу до ЄС.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Genna Smatko
Genna Smatko
8 грудня 2023, 16:00
#
Давно пора давить їх упирів це їх балюче місце як у кащиха невмирущого.
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0
artarlit
artarlit
8 грудня 2023, 20:20
#
Немецкий танкер доставил нефтепродукты из Новороссийска на базу ВМФ США/
Об этом сообщил глава украинской мониторинговой группы Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в соцсетях.

Генка, что с мимикой?
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