Впродовж листопада український автопарк поповнили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє Укравтопром.
Українці купили рекордну з серпня 2022 року кількість імпортованих вживаних авто. Найпопулярніші моделі
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У порівнянні з жовтнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 3%.
Відносно показника листопада минулого року попит на імпортовані авто з пробігом зріс на 46%.
Отже, минуломісячне поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 16 місяців.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 44%. Далі йдуть: дизельні авто — 31%; електромобілі — 16%; авто з ГБО — 6% та гібриди — 3%.
Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf.
Найпопулярніші моделі
До ТОП — 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf — 1511 од.;
- Renault Megane — 1261 од.;
- Skoda Octavia — 894 од.;
- Volkswagen Passat — 728 од.;
- Nissan Leaf — 515 од.;
- Volkswagen Tiguan — 466 од.;
- Audi A4 — 421 од.;
- Nissan Qashqai — 419 од.;
- Ford — 403 од.;
- Audi Q5 — 399 од.
Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.
Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 191 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що у 3,5 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.
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