SpaceX Ілона Маска оцінили у $175 мільярдів

Аерокосмічна компанія американського мільярдера Ілона Маска Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) розпочала обговорення щодо продажу акцій інсайдерам за вартістю $95 за штуку. При цьому компанія оцінюється у $175 млрд. Тендерна пропозиція може варіюватися від $500 млн до $750 млн, повідомляє Bloomberg.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Умови та розмір тендерної пропозиції можуть змінюватися залежно від зацікавленості як інсайдерів-продавців, так і покупців.

Зазначається, що оцінка SpaceX у $175 млрд знову виросла в порівнянні з тією, яку компанія отримала в результаті тендерної пропозиції цього літа.

Це зробить SpaceX однією з 75 найбільших компаній світу за ринковою капіталізацією нарівні з T-Mobile USA Inc. ($179 млрд), Nike Inc. ($177 млрд) і China Mobile ($176 млрд).

В Bloomberg зазначили, що SpaceX планує отримати близько $9 млрд цього року від запуску ракет і бізнесу Starlink, а продажі компанії у 2024 році за прогнозами зростуть приблизно до $15 млрд.

Нагадаємо

На початку 2023 року «Мінфін» писав, що SpaceX залучила $750 млн у рамках чергового інвестраунду. Тоді компанію оцінили у $137 млрд.