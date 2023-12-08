У листопаді на фінансовому ринку поменшало небанків

Протягом листопада в Україні поменшало небанківських фінансових послуг. Як повідомляє пресслужба НБУ , 30 компаній залишили ринок, а лише дві на нього прийшли.

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Серед виключених з реєстрів небанків були п’ять фінансових компаній, два страховики, два ломбарди, шість кредитних спілок та один страховий брокер. Ці компанії залишили ринок добровільно. Водночас інші п’ять фінансових компаній, шість ломбардів, одна кредитна спілка, лізингодавець та страховий брокер — примусово.

Кількість банків в країні не змінилась — 63.

Статистика фінансового ринку / Інфографіка НБУ

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