Ціни на нафту зросли: Brent по $75

Ціни на нафту підвищуються у п'ятницю, 8 грудня, але завершують тиждень у мінусі на побоюваннях зниження попиту. Про це пише enkorr.

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Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7.20 за київським часом становить $75,19 за барель, що на $1,14 (1,54%) вище, ніж на закриття попередньої сесії. У четвер ціна цих контрактів опустилася на $0,25 (0,3%), до $74,05 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) здорожчали на цей час на $0,99 (1,43%), до $70,33 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів знизилася на $0,04 (менше 0,1%), до $69,34 за барель.

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Як Brent, так і WTI здешевшали в четвер за підсумками шостої сесії поспіль — це тривалий період безперервного зниження котирувань з лютого, зазначає Market Watch. Ціни перебувають на мінімумах із червня.

Ф'ючерси завершують у мінусі сьомий тиждень поспіль, з початку тижня вони втратили близько 5%.

«Перспективи попиту виглядають слабкими, — зазначає аналітик Kotak Securities в Мумбаї Равінда Рао. — Економічне зростання в Китаї поки не змогло набрати сили, тоді як на Заході ми бачимо спад промислової активності, що триває».

При цьому трейдери сумніваються в тому, що добровільних зобов'язань зі скорочення видобутку в першому кварталі 2024 року, взятих на себе окремими країнами групи, будуть дотримуватися повною мірою.