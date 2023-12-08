Національний банк України встановив на 8 грудня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,6722 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 2 копійки.

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Валютний ринок

НБУ на 8 грудня встановив офіційний курс євро на рівні 39,49 грн.

До закриття міжбанку курс долара знизився на 4 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та продажу.

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