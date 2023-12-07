Національний банк України встановив на 7 грудня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,6906 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 2 копійки.

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Валютний ринок

НБУ на 7 грудня встановив офіційний курс євро на рівні 39,54 грн.

До закриття міжбанку курс долара у купівлі та продажу не змінився, хоч і зростав протягом дня. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу.

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